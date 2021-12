Presunto secuestrador de Madeleine McCann será juzgado por una violación cometida en Portugal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El principal sospechoso de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann, un ciudadano alemán, será juzgado el año que viene en Alemania por una violación cometida en Portugal, según adelantó el semanario "Spiegel".

De acuerdo con esta fuente, está previsto que la Fiscalía de Braunschweig acuse al sospechoso, Christian Brücker, de la violación de una joven alemana de 20 años ocurrida en Portugal en 2004, tres años antes de la desaparición de Madeleine.



Según "Spiegel", el caso de la joven alemana muestra paralelismos con la violación de una estadounidense de 72 años en 2005 en Praia da Luz (sur de Portugal) por la que Brücker ya fue condenado a siete años de cárcel.



En ambos casos, las víctimas fueron amenazadas con un cuchillo de 30 centímetros de largo; la joven alemana no pudo ver el rostro de su agresor puesto que éste llevaba la cara cubierta con un gorro a modo de pasamontañas.



En la actualidad, Brückner está cumpliendo otra pena de cárcel por una condena relacionada con el tráfico de drogas y no ha sido acusado formalmente por el secuestro y posible asesinato de Madeleine McCann, aunque es el principal sospechoso para los investigadores.



En junio de 2020, la fiscalía de Braunschweig abrió diligencias contra Brückner, de 44 años, en base a "pruebas materiales", pero un año después la acusación no se ha concretado.



Madeleine desapareció del apartamento turístico que su familia había alquilado en Praia da Luz, en el Algarve portugués, en la noche del 3 de mayo de 2007, cona tres años de edad.