Presidente chino ratifica que Hong Kong mantendrá la autonomía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de la República Popular China Xi Jinping prometió ayer lunes respetar la autonomía especial de Hong Kong en víspera de las celebraciones en Pekín de los 70 años del régimen comunista, que pueden avivar las protestas en la excolonia británica.

China festeja hoy martes por todo lo alto el 70º aniversario de la creación de la República Popular, proclamada por los comunistas en 1949, con una serie de actos que incluyen un gigantesco desfile militar, discursos y carnavales.



El desfile reunirá a 15.000 militares, 160 aviones y decenas de misiles balísticos, en una exhibición para ilustrar la emergencia de China como superpotencia planetaria.



Al mismo tiempo, en Hong Kong, coincidiendo con ese aniversario, el movimiento prodemocracia prepara nuevas manifestaciones que según la policía del territorio pueden ser “muy peligrosas” debido a su creciente “violencia”.



Esta región del sur de China, vive desde junio su crisis política más grave desde su retrocesión a Pekín, en 1997.



En los últimos cuatro meses Hong Kong es escenario de manifestaciones casi diarias para exigir reformas democráticas y denunciar la creciente injerencia de Pekín.



Ayer, en una recepción, el presidente Xi dijo que su país “seguirá aplicando íntegra y fielmente el principio de ‘un país, dos sistemas’”, así como “un alto grado de autonomía” en Hong Kong.



Bajo el principio “un país, dos sistemas” -vigente hasta 2047- Hong Kong goza en teoría de ciertas libertades de las que no disfrutan los ciudadanos del resto de China, como la libertad de expresión, el acceso sin restricciones a internet y la independencia judicial.



China ha hecho movimientos discretos para elevar a más del doble la cantidad de soldados desplegados en Hong Kong, de acuerdo con enviados extranjeros y analistas de seguridad, en la acción más dramática hasta el momento por parte de Pekín ante una posible agudización de las protestas en el centro financiero global.



El mes pasado, Pekín trasladó a miles de soldados hacia la frontera del territorio, en medio de las fuertes protestas que comenzaron en junio. La agencia de noticias Xinhua describió la operación como una “rotación” habitual de la unidad básica que el país ha mantenido en Hong Kong desde el traspaso de poder en 1997.



Un mes después, siete diplomáticos de Asia y Occidente afirmaron con certeza a Reuters que el despliegue de fines de agosto no fue una rotación, sino un reforzamiento de tropas. Tres de los diplomáticos dijeron que el número de efectivos chinos en Hong Kong se había más que duplicado desde que estallaron las protestas contra el gobierno en junio. Indicaron que la cifra de militares chinos se situaba en entre 3.000 y 5.000 en los meses previos al despliegue, y ahora estiman que llegan a entre 10.000 y 12.000 efectivos.



Como resultado, los diplomáticos piensan que China ahora tiene la mayor fuerza militar activa del Ejército de Liberación Popular y equipamiento que haya desplegado en Hong Kong.



El Ministerio de Defensa Nacional de China, la Oficina del Consejo Nacional de Estado y la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao no respondieron a las consultas de Reuters.



La oficina la líder de Hong Kong, Carrie Lam, y la unidad del Ejército chino en Hong Kong tampoco respondieron a las preguntas.



Un portavoz de la policía del territorio dijo a Reuters que la fuerza era “capaz de mantener la ley y el orden y está resuelta a restablecer la seguridad pública en Hong Kong”.