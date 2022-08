Polémica en Argentina por la comparación de Fernández sobre los fiscales Nisman y Luciani

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente argentino Alberto Fernández habló por primera vez en una entrevista televisiva tras los rumores sobre un posible indulto a la vicepresidenta en el marco de la causa Vialidad, donde es juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita. “Me pareció que era oportuno venir a hablar”, dijo en la señal Todo Noticias.

Sobre la posibilidad de que Kirchner obtenga un perdón presidencial, dijo: “Ella no quiere pensar en un indulto. Yo pienso lo mismo. Nunca cambié mi pensamiento. El indulto es algo del pasado, de la monarquía. Mi análisis es crítico respecto del perdón presidencial. Ustedes me preguntan por el indulto y todo el día hablaron del indulto porque han logrado establecer una condena mediática. Yo les digo la verdad”.



Luego, apuntó contra la Justicia. “Es selectiva. Cuando uno ve lo que está pasando en la Justicia y en esta causa… veo la decadencia del sistema judicial y expreso ese decaimiento desde 2016…”, reprochó. El jefe de Estado criticó al fiscal Diego Luciani, al destacar que “dice poco y dice cosas como que un Gobierno es una asociación ilícita”.

En un momento de la entrevista y sin que se lo mencionaran, Fernández hizo una desafortunada comparación entre Luciani y Nisman. En un momento en el que le consultaron sobre la seguridad del fiscal, él dijo: “Alentar la idea de que le puede pasar a Luciani lo que le pasó a Nisman… hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani”.



Tras la polémica declaración, prosiguió con las supuestas incongruencias existentes en el alegato del fiscal. “Luciani partió de una premisa insólita que decía que ella [en referencia a Cristina Kirchner] como Presidenta no podía saber lo que pasaba. Además, todos los delitos que le imputó [A Cristina Kirchner] son delitos que exigen dolo directo, es decir haber querido cometer el delito. ¿Cómo puede ser que saque esa conclusión?, resaltó.



Y acotó: “Dice también cosas tales como que un Gobierno es una asociación ilícita. Con toda franqueza, no lo conozco al fiscal Luciani, no sé cómo es su calidad doctrinaria, lo que sí digo es que es de una debilidad todo lo que ha dicho. Lo mismo había dicho para con Julio De Vido”.



Este jueves, quiso aclarar sus dichos

Después del repudio que recibió por sus polémicos dichos de anoche, Alberto Fernández buscó aclararlos esta mañana, aunque sostuvo parte de su postura. “[Alberto] Nisman se suicidó y no encuentro ningún motivo para que eso ocurra con [Diego] Luciani”, aseveró el mandatario hoy.



Asimismo, afirmó que el magistrado que acusó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad “tiene que estar tranquilo” porque “no recibió ningún llamado ni presión del gobierno nacional”.

El mandatario intentó explicar que a Nisman no lo introdujo él, sino que lo hicieron los periodistas de TN con la pregunta. Alegó también que ese cuestionamiento “lo sorprendió” y que hubo una “enorme tergiversación” de lo que dijo. “Aparece el nombre de Nisman porque fue parte de la pregunta concreta: ‘¿No tiene miedo que le pase lo mismo que a Nisman?’. Fue una pregunta que me sorprendió. Dije: ‘¿Qué tiene que ver Nisman en todo esto?’”, contó. E incluso marcó que su respuesta “pone en crisis un relato del medio” en el que participó anoche.