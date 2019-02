Los planes de Trump para sacar a Maduro: “Tengo un B, C, D, E y F”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Donald Trump apretó más la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Reiteró que “todas las opciones” están sobre la mesa y advirtió que Maduro cometería un “terrible error” si impide el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela.

En el marco de una reunión en la Casa Blanca con el presidente colombiano Iván Duque, que lidera la ofensiva latinoamericana contra Maduro, Trump lamentó lo “triste” de la situación en Venezuela y dijo tener “un plan B, y C, y D, y E, y F” para resolverla.



Estados Unidos encabeza la lista de unos cincuenta países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.



Duque también insistió ayer miércoles en la necesidad de mantener la presión sobre el régimen de Maduro. “Guaidó tiene un fuerte apoyo y necesitamos brindarle un apoyo aún más fuerte (...) para liderar la transición en Venezuela”, declaró Duque. “Creo que los días de esta dictadura están a punto de terminar, y tenemos que seguir trabajando en eso”.



Estados Unidos y Colombia impulsan la salida de Maduro, cuyo mandato consideran ilegítimo y al que responsabilizan de la debacle económica que vive el país. Casi 3 millones de venezolanos huyeron al exterior desde 2015, según la ONU, en medio de la escasez de medicinas y la hiperinflación.



Trump no descarta una intervención militar en Venezuela, pero Duque ha rechazado esa opción y aboga por aumentar la presión diplomática para que Maduro deje el cargo y permita que un gobierno de transición organice elecciones lo antes posible.



Colombia, que comparte 2.200 km de frontera con Venezuela, ha recibido a 1,1 millones de migrantes de ese país. Estados Unidos le ha ofrecido más de 92 millones de dólares para atender la ola migratoria.

Ayuda humanitaria.

Un cargamento de asistencia humanitaria enviado por Estados Unidos se encuentra desde hace una semana en un centro de acopio en la fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta, pero Maduro ha rechazado recibirla por considerarla un primer paso para una intervención.



Otro centro de acopio fue ubicado en Roraima, en Brasil.



Guaidó anunció el martes que la ayuda humanitaria ingresará “sí o sí” a territorio venezolano el 23 de febrero. En esa fecha se cumple un mes desde que Guaidó se juramentó presidente interino, luego de que la Asamblea Nacional declarara “usurpador” a Maduro por considerar que fue reelegido fraudulentamente.



El puente binacional de Tienditas, cercano a donde se encuentra almacenada la ayuda humanitaria, fue bloqueado por militares venezolanos con dos enormes contenedores de carga y un camión cisterna.



Buscando quebrar a la Fuerza Armada, sostén del régimen, Guaidó ofreció amnistía a los militares que desconozcan a Maduro y les advirtió que impedir el paso de alimentos y medicinas es un “crimen de lesa humanidad”.

Tropas en la frontera.

En la reunión con Duque, Trump manejó el envío de tropas a la frontera entre Colombia y Venezuela. “Nuestros militares (estadounidenses y colombianos) están muy concentrados y trabajando juntos, vamos a ver cómo funciona”, dijo Trump.



Los periodistas le preguntaron sobre la polémica frase “5.000 tropas a Colombia” que podía leerse en el bloc de notas con el que compareció a finales de enero ante la prensa su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. “Ya veremos”, contestó Trump, quien al principio de su comparecencia aseguró que “nunca” había hablado sobre el envío de soldados estadounidenses a Colombia.



Preguntado por si estaría dispuesto a garantizar una “amnistía” para Maduro, Trump respondió: “Es algo que no hemos considerado”.



Duque, por su parte, avisó a Maduro de que bloquear el ingreso de asistencia será considerado un crimen contra la humanidad. “Creo que tenemos que darle un mensaje muy fuerte a la dictadura. Obstruir el acceso de ayuda humanitaria es un crimen contra la humanidad”, destacó Duque.

La batalla económica Menos petróleo venezolano



Las importaciones de Estados Unidos de crudo cayeron la semana pasada por la abrupta reducción de las compras a Venezuela, informó ayer miércoles la agencia estadounidense de Energía (EIA). Estados Unidos importó la semana pasada 117.000 barriles por día, lo que significa cinco veces menos que los 587.000 de la semana cerrada el 25 de enero.



El departamento del Tesoro aplica desde el 28 de enero sanciones contra la petrolera estatal venezolana Pdvsa, impidiéndole hacer transacciones con entidades estadounidenses.



Ayer Bulgaria bloqueó a solicitud de Estados Unidos transferencias por varios “millones de euros” realizadas por Pdvsa a través de una cuenta en este país europeo, en violación de las sanciones de Estados Unidos. El gobierno búlgaro neutralizó una cuenta abierta en un banco búlgaro, por donde transitaba dinero de Pdvsa con destino a otros países, dijo el fiscal general Sotir Tsatsarov. En esa cuenta bancaria hay alrededor de 60 millones de euros. Bulgaria, alertada por Estados Unidos, “verifica todo su sistema bancario para saber si otras transferencias de Venezuela han sido recibidas y si se han transferido sumas al extranjero”, agregó.



Pdvsa en manos de la oposición



La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, designó ayer cuatro nuevas juntas administradoras ad hoc en la estatal petrolera Pdvsa y sus filiales en Estados Unidos. El líder opositor, Juan Guaidó, quiere asegurar el control de los activos externos de Pdvsa para financiar la recuperación de la economía, que tiene cinco años en recesión. “Hemos dado un paso adelante en la reconstrucción de Pdvsa”, escribió Guaidó, también presidente del Asamblea Nacional, en su cuenta de Twitter tras la designación de las directivas de las subsidiarias de la estatal petrolera. Los directivos de la oposición desplazarían a los designadas por el régimen de Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional nombró a Simón Antúnez, Gustavo Velásquez, Carlos Balza, David Smolansky y Ricardo Prada como miembros de la junta administradora de Pdvsa, creada para ejercer control sobre las filiales externas. En Citgo Holding repiten Palacios, Rincón y Núñez, a los que se suman Ángel Olmeta, Javier Troconis y el estadounidense Rick Esser, un alto ejecutivo de Citgo que ya formaba parte de la junta de la filial

Grupo de Lima.

En tanto, el Grupo de Lima, que integran países latinoamericanos y Canadá, se reunirá la semana próxima en Bogotá para enfatizar su apoyo a Guaidó. Duque hizo el anuncio durante su encuentro con Trump.



El Grupo de Lima, creado en 2017 para promover una salida a la crisis venezolana, se reunió por última vez el 4 de febrero en Ottawa. Entonces, once de los 14 integrantes del bloque pidieron un cambio pacífico de gobierno en Venezuela y llamaron a los militares a reconocer a Guaidó y permitir el ingreso de ayuda humanitaria.



Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú asistieron a la cita.



El único de los miembros fundadores del Grupo de Lima que no participó fue México, uno de los integrantes más activos del bloque hasta la llegada al poder del izquierdista Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre pasado. Los otros dos miembros del Grupo de Lima que no reconocieron a Guaidó ni estuvieron en Ottawa son Guyana y Santa Lucía.

Contrapunto

Juan Guaidó, líder opositor "La ayuda humanitaria va a entrar sí o sí, el usurpador va a tener que irse sí o sí"



“Una orden directa a la Fuerza Armada: permitan que ingrese la ayuda humanitaria de una vez”.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta “Esa ayuda viene envenenada, es cancerígena, así lo han mostrado distintos estudios científicos”.



“Podríamos decir que son armas biológicas lo que pretenden con esa ayuda humanitaria”.