En Perú reina el caos: nuevo gobierno evalúa el estado de emergencia en todo el país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Perú sigue sumergido en el caos, en medio de violentas protestas que han dejado ya varios muertos. En este contexto, la presidenta Dina Boluarte, que asumió hace una semana tras la destitución de Pedro Castillo por parte del Congreso, evalúa decretar el estado de emergencia en todo Perú, y buscará apoyo entre los mandatarios de la región.

Boluarte, que asumió por ser la vicepresidenta, anunció ayer martes que llamará a los presidentes de Argentina, Bolivia, Colombia y México, quienes emitieron un comunicado conjunto en defensa de Castillo. Boluarte hizo especial referencia al argentino Alberto Fernández, que el miércoles pasado la llamó para felicitarla por su asunción, y ahora firma la declaración con Bolivia, México y Colombia que considera a Castillo presidente en funciones. “No entiendo por qué ahora su cambio de parecer”, señaló Boluarte.



“El mismo expresidente Pedro Castillo fue quien dio el golpe de Estado, ha querido cerrar el Congreso e inmediatamente tomar los poderes del Estado como la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial”, recordó Boluarte al respecto.



El Gobierno de Boluarte agradeció ayer martes el respaldo de Estados Unidos “a la institucionalidad democrática” del Perú y a las acciones para atender el estallido de protestas sociales, según un comunicado de la Cancillería peruana.

Dina Boluarte, flamante presidenta de Perú. Foto: AFP

Boluarte se reunió en Lima con la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kenna, mientras que el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, reiteró desde Washington el apoyo a la nueva mandataria peruana.



“Por supuesto que reconocemos a la presidenta peruana, Dina Boluarte, y seguiremos trabajando con las instituciones democráticas de Perú. Esperamos colaborar de cerca con la presidenta Boluarte y el Estado peruano”, declaró Price.



La crisis política que estalló tras el fallido golpe de Estado de Castillo, provocó protestas, sobre todo en la zona sur del Perú, donde se han reportado siete muertos hasta el momento, mientras que grupos de manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones.

El bloque de cuatro países que apoyan a Castillo México, Argentina, Colombia y Bolivia expresaron su respaldo a Pedro Castillo. “Desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio (...) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, dice un comunicado suscrito por los cuatro países el lunes.



“Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”, agregan. Cuando fue arrestado el miércoles, Castillo iba camino a la embajada mexicana a solicitar asilo. Para México, Castillo sigue siendo el presidente de Perú, afirmó ayer el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



Estado de emergencia

La presidenta Boluarte afirmó ayer martes que evaluará declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional ante las protestas.



Por ahora, la declaratoria de emergencia solo abarca la sureña región de Apurimac, el epicentro de las protestas, aunque el ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció que se declarará también en emergencia Arequipa, otro de los focos de las manifestaciones ciudadanas.



Boluarte reiteró su llamado “a la calma y a la paz” desde el distrito limeño de Chorrillos, durante la instalación de un comité de crisis ministerial, que, desde este martes, integran varios ministros como los de Interior, Defensa y Transporte, así como el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Manifestaciones y tensión política en Perú. Foto: AFP

La primera mujer en ocupar la presidencia en los 201 años de vida republicana del Perú, reconoció no entender los reclamos de la población, que por siete días consecutivos está saliendo a las calles a manifestarse.



“Creo que la sociedad peruana tiene que entender que si es una mujer que está asumiendo la Presidencia del Perú no podemos tener esta reacción, yo diría, de índole machista”, afirmó.



Agregó que el país no merece “esta crisis sin fundamento” porque, aseveró, “acá no hay ninguna persona que estuviese usurpando algo”, en alusión a Castillo, quien desde el penal donde está recluido la calificó de “usurpadora”.



“Entonces, les pregunto a los que están en las calles: ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta reacción tan dura y tan terrible, no para Dina Boluarte, sino para la población peruana?”, se preguntó la presidenta.

Moción de censura

En medio de esta crisis, el gobierno de Boluarte enfrente la primera moción de censura.



Las congresistas Sigrid Bazán y Ruth Luque, del grupo izquierdista Juntos por el Perú, presentaron ayer martes una moción que busca censurar al primer ministro, Pedro Angulo, quien asumió el cargo el sábado pasado, por la “represión desproporcionada” de la Policía de las protestas.



“Seis muertes y decenas de heridos hacen insostenible la permanencia del ‘premier’ y de todo su gabinete. Por ello hoy hemos presentado esta moción de censura contra el señor Pedro Angulo”, escribió Bazán en Twitter.



La congresista, del partido que fue inicialmente aliado de Castillo y que votó a favor de su destitución, agregó que “la represión y la muerte no pueden ni deben ser las respuestas a las protestas” ciudadanas que están sacudiendo el país en los últimos días.

Caos y tensión política en Perú. Foto: AFP

La moción, que compartieron Luque y Bazán en Twitter, menciona que las acciones realizadas por el Gobierno “en nada han contribuido a la resolución del conflicto y por el contrario sus declaraciones y especialmente las medidas que viene adoptando su gabinete resultan peligrosas para el restablecimiento de la calma y paz social”.



“Lejos de asegurar el resguardo e integridad de todos los ciudadanos, parece estar enfocado en reprimir a toda costa las movilizaciones que actualmente se vienen desarrollando en distintos lugares de nuestro país, lo que atentaría contra los principios básicos que fundan la democracia”, se lee en el documento.



La moción de censura contra el primer ministro llega antes de que este haya acudido al pleno del Parlamento para solicitar la confianza de su gabinete y en medio de las movilizaciones sociales que se registran en varios puntos del país y que reclaman la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones.



Varios congresistas presentaron hoy también una moción para interpelar al ministro del Interior, César Cervantes.

Alertan asonada

Las violentas protestas en Perú pueden derivar en “una asonada” contra el poder, advirtió ayer martes la Defensoría del Pueblo.



Las manifestaciones y bloqueos de carreteras afectan a 13 de 24 regiones del país y han dejado desde el domingo siete muertos y unos 200 heridos -entre civiles y policías-, según las autoridades.



“Es una situación de una convulsión social muy seria, nosotros tememos que esto vaya a desembocar en una asonada porque incluso hay personas que están llamando a la insurgencia, que están pidiendo levantarse en armas”, dijo a la AFP la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar.



“Se están haciendo llamamientos a personas de 18 a 45 años para quemar comisarías, quitar armas a policías, hacer ejecuciones, expulsiones de extranjeros”, agregó la funcionaria.