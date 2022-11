Pedro Castillo aún no decide si irá al Congreso a defenderse tras pedido de su inhabilitación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Perú, Pedro Castillo, aún evalúa si el próximo miércoles asistirá al Congreso para ejercer su defensa, tras la aprobación de un informe que pide su inhabilitación por cinco años y que se le acuse por el delito de traición a la patria, informó ayer uno de sus abogados, José Palomino.

El abogado señaló en la emisora RPP que durante la noche del viernes recibieron la notificación del Congreso y que ya respondieron que harán “uso de la palabra” en la reunión de la Comisión Permanente a la que fue invitado el gobernante.



“Si el presidente irá, es algo que todavía no se ha definido, pero en el documento dice taxativamente que está concediendo el uso de la palabra. Y esa formalidad, el derecho del uso de la palabra, naturalmente tenemos que llevarla a términos de desarrollo”, acotó.



El caso

El abogado Palonimo afirmó que el presidente Castillo no ha cometido el delito de traición a la patria y que en la aprobación del informe no se tuvo en cuenta la jurisprudencia nacional ni internacional.



“Ya la Corte Suprema ha sostenido que no se puede aplicar el delito de traición a la patria cuando no hay de por medio una condena. Y hay que seguir también los lineamientos del orden internacional, o sea del control de convencionalidad, lo que ya ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, concluyó.



El presidente del Congreso invitó a Castillo para que se presente, junto a su abogado defensor, ante la Comisión Permanente para ejercer su defensa de la acusación aprobada por la Subcomisión, con 11 votos a favor y 10 en contra.



Durante la sustentación del informe, el congresista Diego Bazán, del partido opositor Avanza País, sostuvo que Castillo declaró en enero a la cadena CNN que “es un derecho del país de Bolivia el acceso al mar y que consultará a la ciudadanía” peruana sobre esta posible medida. Bazán dijo que esto “pone en grave riesgo la integridad de la nación” y que las manifestaciones de Castillo “son susceptibles de reproche” y afectaron la soberanía nacional, ya que la Constitución establece que el presidente tiene por función dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales.



El gobernante afirmó días pasados que: “No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia. Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera”.



Castillo ha sobrevivido a dos intentos de destitución del Congreso y enfrenta seis investigaciones fiscales por presunta corrupción.