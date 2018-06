A pedido de Kim Kardashian, Trump indultó a una mujer condenada por tráfico de drogas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó este miércoles a Alice Marie Johnson, una mujer que desde hace 21 años cumple una cadena perpetua en prisión por delitos de tráfico de drogas y lavado de activos, informó CNN.

El mandatario tomó la decisión luego del pedido realizado por la empresaria y estrella mediática Kim Kardashian, durante la reunión que mantuvieron en el Salón Oval de la Casa Blanca el pasado 30 de mayo.



"La Señora Johnson ha aceptado la responsabilidad de su comportamiento en el pasado pasado y ha sido una presa modelo durante las últimas dos décadas. A pesar de recibir una sentencia de cadena perpetua, Alice trabajó duro para rehabilitarse en la prisión y actuar como mentora de sus compañeros reclusos", señaló la Casa Blanca en un comunicado.



"Si bien este gobierno siempre será muy duro con el crimen, cree que aquellos que saldaron sus deudas con la sociedad y trabajaron duro para mejorar mientras estaban en prisión merecen una segunda oportunidad", añade el documento.

Kardashian, compartió el anuncio en su cuenta de Twitter, y manifestó que es la "mejor noticia" que ha recibido.

Kardashian se había reunido con Trump en la Casa Blanca para conversar sobre una reforma carcelaria y de las condenas.



Allí, la mediática protagonista del reality show "Keeping up with the Kardashians", que es hija del abogado Robert Kardashian ─conocido por haber defendido a O.J. Simpson en el caso del asesinato de su exesposa─, le pidió a al mandatario que indulte a Johnson.