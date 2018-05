¿Por qué Donald Trump se reunió con Kim Kardashian en la Casa Blanca?

Kim Kardashian, empresaria que se hizo conocida por el reality show que protagoniza junto a su familia, se reunió este miércoles con el presidente estadounidense Donald Trump para pedirle el indulto a una mujer condenada a cadena perpetua, según confirmó la revista Vanity Fair, que cita a fuentes involucradas en las coordinaciones.



Sin embargo, no se trata de una sorpresa. Kardashian ya había mencionado ciertas conversaciones sobre el tema con Jared Kushner, yerno del jefe de Estado.

Kardashian fue recibida por Ivanka Trump y su esposo para luego dialogar con el mandatario. No fue acompañada por las cámaras ni por el equipo de su programa, Keeping Up with the Kardashians, así como tampoco por miembros de su equipo de imagen.



Trump dio cuenta del encuentro a través de su cuenta oficial de Twitter. "Gran reunión con Kim Kardashian hoy. Hablamos de reformas carcelarias y sentencias", consignó el presidente.

La celebridad le pidió al presidente otorgar la libertad a Alice Marie Johnson, quien ha cumplido 21 años de cárcel por un cargo de narcotráfico, sin antecedentes ni hechos de violencia, pero que no ha podido acceder a beneficios de libertad condicional por tratarse de un delito federal.



Bajo la ley actual, nunca podrá salir de prisión a menos que intervenga el presidente.



El caso se dio a conocer en el 2017 y llamó la atención de Kardashian, quien designó a prestigiosos abogados para que se dediquen a revisar la situación de Johnson.

"He estado en contacto con la Casa Blanca, tratando de llevar el caso a la mesa del presidente y de pensar cómo podemos sacarla de allí. Es un gran paso, ya que antes no estaba en el radar", comentó en una entrevista con Mic. Kardashian está casada con el rapero Kanye West, quien es amigo de Trump.



"Quiero explicarle que, tal como todos, tomamos decisiones de las que no estamos orgullosos y no las pensamos", agregó la empresaria, considerando que Johnson merece una segunda oportunidad.

Según los testimonios que piden su libertad, Alice Marie Johnson ha mantenido una conducta ejemplar en la cárcel, sin sanciones disciplinarias y no representa un peligro para la sociedad.



En su cuenta de Twitter Kardashian anunció que este miércoles es el cumpleaños de Johnson y le indicó: "este día es para ti".

Happy Birthday Alice Marie Johnson. Today is for you 🙏🏼✨ — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 30 de mayo de 2018

Durante la gestión de Barack Obama, se otorgaron perdones presidenciales en cifras récord, aunque el caso de Johnson no fue incluido.



A su vez, Trump ha firmado dos indultos mediáticos: el del ex sheriff conservador Joe Arpaio, condenado por desacato a la Justicia en un caso de maltrato a inmigrantes, y a Jack Johnson, un boxeador que falleció hace 71 años.