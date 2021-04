Ordenan a El Nacional pagar 13,4 millones de dólares a Diosdado Cabello

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó el viernes al diario El Nacional pagar más de trece millones de dólares al considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, como indemnización por “daño moral”.

De acuerdo con la sentencia de la sala de casación civil, el rotativo venezolano deberá pagar a Cabello 237.000 petros -una criptomoneda lanzada por Nicolás Maduro en 2018 y que está sancionada por Estados Unidos- al valor de cambio del día.

El Banco Central de Venezuela (BCV) estableció el viernes una cotización por la cual un petro se cambia por 56,41 dólares estadounidenses. El monto que tendría que pagar El Nacional a Cabello sería de 13.369.170 dólares.



La sentencia también ordena remitir el caso a un tribunal civil de Caracas para que haga cumplir con el fallo.



Este tribunal deberá notificar a las partes y proceder a la ejecución del fallo, fijando un lapso para el pago voluntario de la indemnización. Si no se cumpliera, este juzgado podrá decretar la ejecución forzosa del fallo atendiendo a las leyes venezolanas.

Cabello, quien se desempeña como diputado del Parlamento de Venezuela, demandó a El Nacional en agosto de 2015, después de que el rotativo replicara una información del diario español ABC, que indicaba que el líder chavista era investigado por Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.



En junio de 2018, el entonces miembro de la Asamblea Nacional Constituyente Pedro Carreño informó que un tribunal de Caracas falló a favor de Cabello y ordenó a El Nacional pagar 1.000.000.000 bolívares -unos 12.500 dólares a la tasa de cambio de la fecha- como indemnización.



Entonces, Carreño aseveró que si el pago de la indemnización no se hacía efectivo, Cabello procedería a hacer una “medida de aseguramiento” de las instalaciones del medio, fundado en 1943 por el poeta Miguel Otero Silva.



Cabello también interpuso demandas contra el diario digital La Patilla y el semanario Tal Cual, luego de que estos medios se hicieran eco, igual que El Nacional, de la información publicada por ABC.

En junio de 2019, el TSJ falló a favor de Cabello y condenó a La Patilla a pagarle más de 5 millones de dólares.

Respuesta del diario.

El Nacional difundió una declaración en la que califica el fallo de “persecución política y judicial en contra de los accionistas, directivos y trabajadores por parte de Diosdado Cabello, que amparándose ilegítimamente en un caso de daños morales pretende aplicar una especie de derecho del enemigo en contra de los medios de comunicación, y en este caso con la aviesa intención de prepetrar una expropiación encubierta mediante la cual pasaría a ser propietario y editor de este histórico medio de comunicación”.



Puntualiza que jamás El Nacional “en su línea editorial ha tenido como propósito difamar a ninguna persona. Lo que sí ha hecho y seguirá haciendo es difundir informaciones y opiniones, incluso hasta de quienes hemos sido víctima como es el caso de Diosdado Cabello, al que en reiteradas ocasiones se le ofreció un derecho de réplica del cual no quiso hacer uso. Era evidente que lo que se pretendía desde un principio era terminar asaltando el medio que no pudieron controlar”.



El diario indica que en todas las instancias judiciales dirigidas por Cabello no fueron escuchados y sus argumentos tampoco resultaron valorados por los jueces, “lo cual pone en evidencia la falta de independencia, autonomía e imparcialidad del Poder Judicial”. (Con información de EFE y El Nacional-GDA)