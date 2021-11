Ómicron: aumenta blindaje ante la nueva variante del COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aumenta el número de países que intentan blindarse frente a ómicron, la nueva variante de coronavirus, con la prohibición de vuelos desde las naciones de África austral donde ya circula, aunque también se incrementan las sospechas de que dicha variante puede haber llegado ya a otras zonas.

Mientras tanto, el Gobierno sudafricano se siente “castigado”, ya que considera que las restricciones a los vuelos procedentes de su territorio en el fondo lo que hacen es penalizar su avanzada capacidad para detectar variantes más rápido que otros.



La variante ómicron preocupa a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el alto número de mutaciones que presenta, pues en apenas dos semanas se han detectado ya una treintena, con casos confirmados no solo en Sudáfrica sino también en Botsuana, Hong Kong y Bélgica.



Al menos 61 pasajeros de dos vuelos procedentes de Sudáfrica han dado anoche positivo en coronavirus después de aterrizar en Ámsterdam, donde se les sometió a una PCR al llegar a Países Bajos cuando ya entró en vigor la prohibición de vuelos desde países del sur de África, aunque todavía se está estudiando si portan la nueva variante ómicron.



En Alemania también están alerta: la variante ómicron muy probablemente ha llegado al país, según ha informado el ministro de Asuntos Sociales del estado federado de Hesse, Kai Klose, porque han sido detectadas mutaciones características en un viajero procedente del África austral.



“Un viajero procedente de Sudáfrica presentaba anoche varias mutaciones características de ómicron. Existe por lo tanto una sospecha elevada. La persona en cuestión se encuentra en aislamiento domiciliario”, precisó el ministro.



Estados Unidos, España, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Singapur, Canadá, Austria, Marruecos e Israel son algunos de los países que han suspendido los viajes de forma temporal o anunciado que impondrán restricciones debido a la detección de la nueva cepa.



Australia afirmó ayer que restringirá la entrada en su territorio a viajeros que hayan visitado en las últimas dos semanas nueve países africanos.



Su Ministerio de Salud indicó que la medida, de aplicación inmediata, supone la prohibición de entrada en el país para aquellos viajeros no australianos ni residentes que hayan visitado en los últimos 14 días Sudáfrica, Namibia, Zimbabue, Botsuana, Lesoto, Suazilandia, Malaui, Mozambique o Islas Seychelles.



También Turquía. “No se dará permiso de entrada a partir de esta noche a quienes lleguen a nuestro país por tierra, mar, aire o ferrocarril desde Botsuana, Sudáfrica, Mozambique, Namibia y Zimbabue”, tuiteó su ministro de Salud, Fahrettin Koca.



Khairy Jamaluddin, ministro de Salud de Malasia, anunció en su cuenta de Twitter que a partir de ayer sábado los malasios no podrán viajar a Sudáfrica, Namibia, Zimbabue, Botsuana, Lesoto, Suazilandia y Mozambique, y que los viajeros no nacionales ni residentes que hayan pisado esos países en los últimos 14 días tienen prohibida la entrada en el país.



El Gobierno de Brasil también informó que cerrará sus fronteras aéreas a partir del lunes a viajeros procedentes de Sudáfrica, Botsuana, Lesoto, Namibia, Zimbabue y Esuatini (antigua Suazilandia), según explicó el ministro de la Presidencia, Ciro Nogueira. Además de Brasil, la República Dominicana y Guatemala han anunciado que restringen los viajes a países de África austral. Argentina anunció la postergación de la reanudación de vuelos directos a países africanos que estaba pautada para diciembre.

Pasajera circula por aeropuerto. Foto: AFP

Sudáfrica castigada.

El Gobierno de Sudáfrica afirmó que la cascada de prohibiciones internacionales drásticas tras la detección de la variante ómicron es “como castigar” al país por su avanzada vigilancia científica. “Esta última ronda de prohibiciones de viaje es como castigar a Sudáfrica por su avanzada secuenciación genómica y por su capacidad para detectar variantes más rápido. Una ciencia excelente debería ser aplaudida, no castigada”, subrayó el Ejecutivo.



Sudáfrica y sus científicos recibieron con impotencia y disgusto la drástica reacción y el aislamiento internacional del sur de África, si bien el Gobierno del país debate también si tomar medidas adicionales pese a las aún bajas tasas de contagio.



“Apuntamos también que las nuevas variantes fueron detectadas en otros países. Esos países no tienen vínculos recientes con África del sur. Merece la pena hacer notar que la reacción a esos países es marcadamente diferente”, lamentó la cartera.



“Draconiana”, “injustificada” y “contraproducente” fueron los calificativos que ayer utilizó el ministro de Sanidad sudafricano, Joe Phaahla, para describir la reacción internacional.



El Gobierno que encabeza Cyril Ramaphosa lamentó, además, la escasa voluntad de diálogo del resto de países y los graves efectos que el miedo y las prohibiciones tendrán en la debilitada economía sudafricana, especialmente en el turismo, justo a las puertas del verano austral.



Las cifras de contagios en Sudáfrica, por el momento, se mantienen relativamente bajas (2.828 nuevos casos este viernes, entre una población de unos 58 millones), pero en los últimos días viene en rápido aumento. Las autoridades sanitarias en Sudáfrica, mientras, insisten en la importancia de la vacunación, que en ese país ronda el 24%.

Alarma.

Científicos británicos abordaron el tema de la nueva variante, intentando reducir la alarma que se desencadenó a nivel mundial. Esta variante es considerada la más contagiosa, pero aún se desconoce mucho de ella. El inmunólogo Andrew Pollard, director del Grupo de vacunas de Oxford que desarrolló el preparado Oxford-AstraZeneca, señaló a la BBC que, aunque todavía se tardará un tiempo en establecer sus efectos, muchas de sus mutaciones están ya presentes en otras variantes sobre las que han sido efectivas las vacunas.



En su opinión, “es extremadamente improbable que, con una población vacunada, haya un retorno de la pandemia como la vista el año pasado”, dijo a la BBC.



El microbiólogo Calum Semple, miembro del grupo Sage asesor del Gobierno británico, opinó que el surgimiento de la ómicron “no es una calamidad”, no obstante vio adecuado que los gobiernos restrinjan temporalmente la entrada de visitantes de países con alta incidencia de esta nueva variante a fin de “ganar tiempo” para avanzar en el programa de vacunación y determinar sus efectos. (Con información de EFE).

Reunión de la OMC: de nuevo un paso atrás La Organización Mundial del Comercio (OMC) aplazó su primera conferencia ministerial en cuatro años ante el recrudecimiento de la pandemia, frustrando las esperanzas de relanzar una institución muy debilitada y abordar el tema del acceso a las vacunas como estaba planteado.



Otras dos grandes reuniones también están en peligro por las nuevas restricciones en Suiza ante la nueva cepa: una sobre finanzas sostenibles y otra sobre sistemas de armas letales autónomas. Se teme que haya más cancelaciones a eventos en estas fechas.