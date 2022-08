Ola de críticas a Fernández por su defensa a Cristina; recordó muerte de Nisman al referirse al fiscal Luciani

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al término de la semana en la que el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión efectiva e inhabilitación de por vida para la vicepresidenta Cristina Kirchner por presuntos actos de corrupción, el que quedó envuelto en una polémica fue el presidente Alberto Fernández. Pero no fue la acusación a Cristina lo que desató la ola de crítica al mandatario, sino su propia defensa de la vicepresidenta.

En un programa de televisión en la noche del miércoles, Alberto Fernández comparó la situación de Luciani con la del fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto con un disparo en la cabeza en 2015, horas antes de presentar una denuncia en el Congreso contra Cristina Kirchner, entonces jefa de Estado.



“Miren hasta acá lo que le pasó al fiscal Nisman es que se suicidó, hasta acá no se probó otra cosa, yo espero que no… que no haga algo así el fiscal Luciani”, dijo Fernández.



Las reacciones no se hicieron esperar.

El expresidente Mauricio Macri acusó ayer jueves a Alberto Fernández de “violentar” la Constitución. “Esta destrucción de la palabra presidencial ha sido muy dañina, encima atribuyéndose facultades de jurista que no tiene y violentando sistemáticamente la Constitución”, aseguró Macri, líder de la coalición opositora de Juntos por el Cambio, durante un coloquio en la Bolsa de Comercio de Córdoba.



Para Macri, las palabras de Fernández forman parte de un “presente triste y duro” para Argentina, un país que tiene por delante “meses con más inflación, más inseguridad y más destrucción social”.



“Estamos frente a un Gobierno sin presidente, sin plan, sin rumbo, con mucha ineptitud, mucha improvisación (...). Está colapsando una forma oscura de hacer política, insensata, dictatorial, con ideas anacrónicas”, subrayó Macri.



Juntos por el Cambio, la coalición que lidera Macri, también repudió las declaraciones del presidente por ser una “velada amenaza a la seguridad personal del fiscal”, expresó en un comunicado.

La líder de la Coalición Cívica, integrante de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, agregó a radio Mitre que “el presidente miente y hace una amenaza mafiosa”, porque “miente a sabiendas” de que Nisman no se suicidó entonces “lo que está diciendo es ´espero que no aparezca suicidado´”.



La Coalición Cívica anunció que denunciará al presidente por “sedición y amenazas”, en tanto la líder del PRO, otro de los integrantes de la coalición opositora, Patricia Bullrich, dijo que denunciarán al presidente por “alentar un golpe” contra la Corte Suprema, contra los jueces que están juzgando hechos de corrupción del kirchnerismo y por “amenazar” al fiscal Luciani.



Por su parte, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de Argentina repudió “enfáticamente” los dichos del presidente y consideró “temerario” el “paralelismo” que trazó entre Luciani y Nisman, al recordar que la Justicia investiga como asesinato la muerte del fiscal Nisman, en la noche del 18 de enero de 2015, horas antes de exponer su denuncia contra Cristina Fernández por presunto encubrimiento a varios sospechosos de terrorismo iraníes.

Además, los fiscales recordaron que la Constitución argentina impide al presidente ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas, por lo que no puede efectuar injerencia alguna siquiera a través de críticas, halagos o comentarios.



El propio fiscal Diego Luciani dijo ayer jueves que “es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones” por parte del presidente y del ministro de Seguridad, quienes “deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos” y “no deben olvidarse de que representan a toda ciudadanía”, en un comunicado difundido a los medios.



El presidente Fernández buscó salir del enredo y sostuvo ayer jueves que hubo “una tergiversación” de sus dichos y que su referencia a Nisman apareció porque fue parte de la pregunta de los periodistas.



Sin embargo, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) rechazó los dichos del presidente y puso en relieve el cambio de opinión de Alberto Fernández al indicar que en una visita a la institución había manifestado que “Nisman fue asesinado” y ahora sostiene lo contrario.



Finalmente, el procurador interino Eduardo Casal le envió una carta al presidente Alberto Fernández en la que le dijo que con sus afirmaciones públicas “perturba” el ejercicio de la tarea del fiscal Luciani y genera, además, un “menoscabo a su independencia” y una “injerencia” indebida que afecta el “principio republicano de la división de poderes”.



La carta se conoció luego de que Casal recibiera en una reunión privada al fiscal Luciani y a su colega Sergio Mola, quienes en el juicio por la causa Vialidad pidieron condenar a la vicepresidenta Cristina Kirchner a 12 años de prisión. (EFE, La Nación /GDA)