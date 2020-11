¿Cuándo ocurrió el primer caso de coronavirus en el mundo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ayer, 17 de noviembre, se cumplió un año desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en Wuhan; doce meses después, hay más de 55 millones de contagios y 1.3 millones de muertos.

El primer contagio conocido de COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, tuvo lugar 17 de noviembre de 2019 en Wuhan, según una investigación del periódico hongkonés South China Morning Post basada en datos gubernamentales.

Según el medio chino, que asegura haber tenido acceso a datos gubernamentales, afirmó que una persona de 55 años natural de Hubei fue el primer caso registrado de la enfermedad.



Según el diario privado, desde entonces sumaron de uno a cinco contagios diarios; para el 15 de diciembre, el número total de infecciones era de 27, y el 20 de diciembre había ya 60 contagiados.



Sin embargo, ninguno de los primeros nueve contagios -cuatro hombres y cinco mujeres- sería el "paciente cero", según los datos.



Estas nueve personas tenían entre 39 y 79 años, aunque se desconoce cuántos eran residentes de Wuhan, la capital de Hubei, donde comenzó a propagarse masivamente el virus.



De acuerdo con el medio, las autoridades chinas identificaron al menos a 266 personas infectadas durante 2019, mientras que el 1 de enero 2020 sumaban ya 381 contagiados.



No obstante, la Comisión de Salud Municipal de Wuhan no informó del primer caso hasta el 5 de enero, precisando que se diagnosticó el 12 de diciembre.



Asimismo, el Gobierno chino no informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la detección en Wuhan de los primeros casos de una "nueva neumonía" hasta el día 31 de diciembre.



Según la OMS, el primer contagio de Covid-19 en China tuvo lugar el 8 de ese mes, mientras que la revista médica 'The Lancet' estableció recientemente que la primera infección conocida habría tenido lugar el 1 de diciembre.



Por su parte, médicos como Zhang Jixian, del Hospital Provincial de Medicina Integrada China y Occidental de Hubei, había advertido el 27 de diciembre a las autoridades de salud de que la enfermedad que padecían estos primeros pacientes era un coronavirus.



Y el 30 de diciembre, el oftalmólogo Li Wenliang, de 33 años, anunciaba en un grupo de WeChat (similar al WhatsApp) que en el hospital central de Wuhan habían quedado ingresados siete pacientes por un coronavirus parecido al SARS.



El 11 de enero se anunció la primera muerte en Wuhan, el 21 se confirmaba que la neumonía podía transmitirse entre humanos y el 23 de ese mes, la ciudad quedaba en cuarentena, cerrada al exterior.



a partir de febrero, el virus empezó a circular rápidamente afuera de China. Filipinas registra su primera muerte el 2 de febrero, Hong Kong dos días después, le siguen Japón y Francia el 13 y 14 de febrero.



En sólo ocho días, del 11 al 19 de febrero, se anuncian mil muertos más, principalmente en China.



El 11 de marzo, cuando la OMS declara como "pandemia" al nuevo coronavirus, 30 países y territorios registran 4 mil 500 muertos, dos tercios de ellos en China.



Dos días después, en Uruguay se confirmaban los cuatro primeros casos de COVID-19 y se decretaba emergencia sanitaria en el país.



Italia, que sumaba 800 muertos entonces, e Irán (300) ven rápidamente aumentar los casos de contagios, y de decesos.



En junio, el epicentro de la pandemia se trasladó a la región Latinoamericana y el Caribe.



Desde el 15 de julio, durante un mes, la región contaba en promedio 2 mil 500 muertos por día, cifra que disminuyó lentamente desde el 15 de agosto hasta registrar la semana pasada más de 2 mil fallecimientos diarios.

Un año después, 55 millones de casos de Covid-19



A un año de distancia del primer caso de COVID-19, el número de contagios en el mundo por el virus Sar-CoV-2 supera los 55 millones, mientras que el de fallecidos rebasa los 1.3 millones, según datos de la universidad de Medicina estadounidense Johns Hopkins (JHU).



Las cifras sitúan el número de contagios totales en 55 millones 33 mil 418, con Estados Unidos a la cabeza, que ya alcanza los 11.2 millones de afectados por Covid-19.



En cuanto a los fallecimientos, se datan un millón 327 mil 500 y, en este caso, los estadounidenses van también a la cabeza con 247 mil 220 muertes.

Entre los países más afectados por los contagios, después de Estados Unidos, figuran la India, con 8.8 millones; Brasil, con 5.8; Francia, por encima de los 2 millones; Rusia, con 1.9 y España con 1.4 millones.



Ya hay además otros cinco países que superan el millón de afectados: el Reino Unido, Argentina, Italia, Colombia y México, mientras Perú ya ha pasado los 900 mil casos.



En fallecimientos, tras Estados Unidos, el país más afectado es Brasil con 166 mil 14; seguido de la India con 130 mil 519; México, con 98 mil 861 y el Reino Unido, con 52 mil 240 muertes.



Italia sigue este listado con 45.733 decesos; Francia, con 45.122; Irán, con 41.979; España con 41.253 y Argentina, con 35.727, según la JHU.



Fecha de inicio de la pandemia

A pesar de que ayer se haya cumplido un año desde el primer caso informado, hay estudios que ponen en duda si este virus se originó realmente en Wuhan y si fue allí donde ocurrieron los primeros casos de COVID-19.

Según el Instituto de Tumores de Milán y la Universidad de Siena el virus circulaba en Italia en setiembre de 2019, es decir, dos meses antes de la fecha antes mencionada.