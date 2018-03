Occidente reticente ante la reelección de Vladimir Putin

Los aliados tradicionales de Rusia celebraron ayer lunes la reelección de Vladimir Putin con un resultado arrollador, mientras que los países occidentales se mostraron mucho más comedidos y recordaron los numerosos puntos de fricción que mantienen con Moscú.



Al presidente estadounidense, Donald Trump, no le “sorprende” que Putin ganara la reelección para un nuevo mandato de seis años, aseguró ayer la Casa Blanca. “No estamos sorprendidos por el resultado” de las elecciones rusas, dijo un portavoz de la Casa Blanca, Hogan Gidley, en declaraciones a bordo del avión que llevaba a Trump al estado de New Hampshire. El portavoz dijo que por el momento no está programado que Trump hable con el líder ruso por teléfono.



Putin fue reelegido para un cuarto mandato de seis años, en teoría el último, con una aplastante victoria en la que logró más del 76 % de los votos, y que ha interpretado como un respaldo a sus 18 años de gestión y un billete en blanco para mantener el mismo rumbo.



Eso incluye el desarrollo del nuevo arsenal nuclear ruso, que supuestamente neutralizaría la hegemonía militar de Estados Unidos, aunque Putin aseguró ayer lunes que dedicará sus principales esfuerzos a la política interior. Su victoria llegó en medio de una nueva escalada de la tensión diplomática con Occidente por el envenenamiento en el Reino Unido del espía doble Serguéi Skripal, del que el Gobierno británico acusa a Rusia, que asegura no tener nada que ver.



Trump dijo la semana pasada que “parece” que Putin está detrás del ataque a Skripal, y emitió una declaración conjunta de condena junto a la primera ministra británica, Theresa May; el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel.



Ayer Merkel felicitó a Putin por su victoria electoral y subrayó que el diálogo “hoy es más importante que nunca” para resolver los retos bilaterales e internacionales. En ese contexto, agrega el mensaje, “debemos abordar de forma constructiva tanto los importantes retos bilaterales como internacionales y encontrar soluciones viables”.



Horas antes el portavoz del gobierno alemán, Steffen Seibert, apuntó que Berlín “ha tomado nota” de los resultados electorales y recalcó que Putin continúa siendo un “interlocutor”. Seibert reconoció las “diferencias con Rusia” y se refirió a los conflictos en Ucrania y Siria, aunque subrayó la importancia para Berlín de mantener el contacto y el diálogo, “también con el presidente a nivel personal”.



Seibert reiteró que ahí donde hay diferencias de opinión, es necesario hablar, como ha quedado “demostrado” en el caso de Ucrania, “aunque seguramente no se pueda decir que el problema se haya solucionado para nada de manera satisfactoria”, matizó.



Por su parte, Macron pidió a Putin que “esclarezca las responsabilidades” por el envenenamiento del exespía ruso en el Reino Unido y retome el control de cualquier programa “no declarado a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas” (OPAQ). Macron aprovechó la llamada de felicitación a Putin por su victoria en las elecciones para transmitirle también su “gran preocupación” por la situación en el cantón kurdosirio de Afrin, que sufre la ofensiva del ejército turco, y en la región de Guta Oriental, asediada por el régimen sirio.



En cuanto a la situación de Siria, Macron “pidió a Rusia que se esfuerce al máximo para que cesen los combates y las pérdidas civiles”, cuando se acaban de cumplir 7 años desde el inicio de la contienda.



Por otro lado, Francia insistió en su compromiso con el “restablecimiento de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania”, para que se respeten sus fronteras, tales y como son reconocidas por la comunidad internacional, así como la implementación “lo antes posible” de los acuerdos de Minsk.



El presidente chino, Xi Jinping, acogió la reelección de Putin asegurando que su país “está listo para trabajar con Rusia con el fin de seguir incrementando las relaciones sino-rusas y la paz mundial”.

Gasto militar.

Putin anunció ayer que reducirá en los próximos dos años el gasto en defensa tras completar el programa de rearme y apostó por un diálogo “constructivo” con el resto del mundo. “Planeamos reducir el gasto en defensa este año y el próximo. Pero eso no supondrá ningún problema en el ámbito de la defensa nacional”, dijo Putin en la reunión que mantuvo con sus contrincantes en las elecciones del domingo.

Aunque el país seguirá reforzando su capacidad militar, como dejó claro al presentar hace dos semanas el nuevo arsenal nuclear ruso, Putin negó la posibilidad de una nueva “carrera armamentista”. “No permitiremos ninguna carrera armamentista. Tenemos todo lo que necesitamos”, subrayó.

UE: ambiente político demasiado controlado La Unión Europea lamentó las “violaciones y deficiencias” que denunciaron los observadores de la elección presidencial rusa, especialmente la ausencia de competencia y las presiones sobre los opositores a Putin.



“La elección se desarrolló en un ambiente jurídico y político demasiado controlado, marcado por una presión continua sobre las voces críticas (...) Esperamos que Rusia aborde las violaciones y deficiencias informadas por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) (observadores)”, dijo una declaración de la UE.



Según la UE, “la misión de observación de la OSCE registró restricciones a las libertades de reunión, de asociación y de expresión, así como al registro de candidatos, lo que limitó el margen de maniobra para un compromiso político y que se tradujo en una falta de competencia real”.

