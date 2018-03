Múltiples giros desconocidos desde firma uruguaya reavivan "la ruta del dinero K"

Una ignota sociedad bursátil uruguaya, P.T. Bex, podría convertirse en un eslabón clave para desentrañar los entramados que permanecen ocultos detrás del " caso Ciccone " y la " ruta del dinero K ", según surge de documentos bancarios y judiciales de Suiza, España, Estados Unidos, Uruguay y la Argentina que cotejó La Nación.



Liderada por el contador uruguayo Diego Martínez Bernié, la firma P.T. Bex Bursátil asumió un rol protagónico en movimientos de dinero que ayudaron a financiar a The Old Fund apenas 24 horas después de la muerte del expresidente Néstor Kirchner, en octubre de 2010.



Ese dato, que comenzó a salir a la luz el 17 de marzo de 2012, cuando La Nación reveló la irrupción de una sociedad uruguaya, Dusbel SA, detrás de The Old Fund, se combina ahora con un dato que se desconocía y que acaban de aportar las autoridades suizas a la Justicia argentina.



En un informe sobre los ingresos y salidas de dinero de la cuenta de Fromental Corp. en el banco Lombard Odier de Ginebra, las autoridades suizas reportaron múltiples giros hasta ahora desconocidos. Entre ellos, dos de la firma P.T. Bex Bursátil, por casi US$4 millones, ocurridos el 2 y el 21 de ese mismo marzo de 2012.



El reporte suizo llegó ya a manos del juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la investigación sobre la "ruta del dinero K", por la cual el presunto testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez, permanece detenido en prisión preventiva desde abril de 2016. Ambas transferencias son por montos casi idénticos, apenas por debajo de los US$2 millones. La primera, del 2 de marzo de 2012, fue por 1.999.993,98 dólares, y ese mismo día, así como llegó, se completó una extracción por US$2 millones.



Lo mismo ocurrió con la segunda transferencia. El banco Lombard Odier la registró el miércoles 21 de ese mes, por 1.999.994 dólares y al día siguiente, jueves 22, se extrajeron US$2 millones, con destino desconocido. Para entonces, P.T. Bex había completado una operación en el "caso Ciccone". Ocurrió el 28 de octubre de 2010, un día después de la muerte del expresidente Kirchner, cuando Dusbel transfirió US$620.000 a Buenos Aires a través de P.T. Bex y la sociedad bursátil argentina Facimex, que actúa como agente colocador de los fondos comunes de inversión del Banco Macro, de Jorge Brito.



Con esos US$620.000 ya en la Argentina y convertidos en $2,4 millones, Dusbel tomó el control de The Old Fund un día después, el 29 de octubre de 2010, mientras la sociedad argentina asistía al funeral de Kirchner, entre la Casa Rosada y Río Gallegos.



Tal fue el apuro por modificar el control accionario detrás de la ex Ciccone Calcográfica que desarrollaron esa operación sin que la sociedad uruguaya completara su radicación en la Argentina, que recién inició el 17 de junio de 2011. Es decir, casi ocho meses después de celebrada la asamblea extraordinaria de accionistas de The Old Fund.



Esas y otras desprolijidades reveladas por La Nación provocaron la apertura de una investigación por el Banco Central uruguayo (BCU), que abarcó a P.T. Bex Bursátil y al contador Martínez Bernié, que conllevó la apertura de una causa penal por la Justicia Penal Especializada en Crimen Organizado, en Montevideo, que en febrero de 2012 pidió la captura y extradición de Vandenbroele por presunto lavado.



Pocos días después de la irrupción de Dusbel detrás de The Old Fund, en tanto, P.T. Bex Bursátil completó otra operación singular. Fue el 16 de noviembre de 2010, aunque solo se conocería años después. Recibió un giro de US$ 400.000 que uno de los financistas más cercanos a Néstor Kirchner, Ernesto Clarens, envió desde una cuenta en el Credit Suisse AG que controlaba mediante una de las 148 sociedades constituidas en Nevada que investigó la Justicia de Estados Unidos a pedido de los fondos buitres.



Pero allí no se acabaron las turbulencias alrededor de P.T. Bursátil. ¿Por qué? Porque también el escándalo de los dineros negros que sacudió al gobernante Partido Popular (PP) español golpeó a la firma bursátil uruguaya en febrero de 2013, cuando la revista Interviú reveló que el extesorero del PP Luis Bárcenas la utilizó para ocultarle casi 19 millones de euros a la Justicia de su país.



La Nación contactó en Montevideo a Martínez Bernié, quien ahora figura como director en la firma MM&A Global Consulting. Afirmó el martes que se encontraba en "una reunión" y pidió "dos horas" para atender la consulta. Desde entonces no respondió las llamadas ni mensajes.



P.T. Bex, en tanto, dejó de funcionar como corredora de bolsa e intermediaria de valores en noviembre de 2013 y solicitó su salida de la Bolsa de Valores de Montevideo tras afrontar lo que definió en su balance de 2014 como "daños en su imagen debido a artículos periodísticos con información falsa" y reafirmar su "buen accionar".



Pero ahora el juez Casanello adoptó las primeras medidas para avanzar sobre P.T. Bex y Martínez Bernié. Le pidió a su colega Ariel Lijo que le informe qué tiene sobre esa firma en su investigación sobre el "caso Ciccone".