“Es momento de considerar los niveles más altos de presión y acción”, dijo Guaidó

Juan Guaidó, autoproclamado como presidente interino de Venezuela, está en Bogotá participando de la cumbre del Grupo de Lima que tiene como objetivo decidir qué pasos van seguir sobre la situación que se vive en el país caribeño.



“Es momento de cambiar la historia, es momento de hacer algo. Y si depende de nosotros, sepan con seguridad que lo haremos”, escribió en su cuenta de Twitter Guaidó.

"Seguiremos luchando por nuestro país. Sabemos que al régimen forajido solo le quedan sicarios paramilitares que amenazan nuestras vidas", apuntó.

Guaidó también agradeció a “Colombia, Brasil y Curazao” por su compromiso “con la libertad de Venezuela como nunca antes”.



Además sostuvo que “el régimen usurpador (de Nicolás Maduro) amenaza la estabilidad del continente” y agregó: “Es culpable de la crisis humanitaria que se transformó en millones de inmigrantes y refugiados en la región y ha demostrado su complacencia con grupos irregulares, redes de narcotráfico y crimen organizado”.



El presidente interino de Venezuela se manifestó sobre los hechos que ocurrieron el pasado sábado cuando se intentó sin éxito que la ayuda humanitaria ingresara al país y dijo que lo que pasó fue “una masacre que ejecutaron contra el pueblo”.



El “régimen usurpador le dijo al mundo que esto es apenas una muestra de cuánto están dispuestos a hacer para que nada los aparte del poder”, indicó.



“Soy Presidente Interino de un país que muere de hambre y está secuestrado por criminales. Es momento de escalar la preocupación y considerar los niveles más altos de presión y acción”, reflexionó Guaidó y concluyó: “Millones de venezolanos, sometidos a la peor hiperinflación en toda la historia de la región, y cuyas vidas no valen nada para los usurpadores del poder, no esperan menos. No esperan menos de mí, no esperan menos de ustedes. Así que no les demos menos de lo que ellos merecen”.