Mohsen Rabbani, acusado por el atentado a la AMIA: "Creo que a Nisman lo mataron"

El exagregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires Mohsen Rabbani, acusado de ser uno de los autores intelectuales del atentado a la AMIA, dijo esta mañana que cree que al exfiscal Alberto Nisman "lo mataron".

"Yo me hago una pregunta: ¿por qué cuando tenía que testimoniar, o aclarar a los diputados que podían hacer preguntas muy precisas [sobre su denuncia]. por qué lo mataron? ¿Quién mató a Nisman?", dijo esta mañana en una entrevista con Radio 10, de Argentina. "¿Por qué no dejaron que los argentinos conozcan la verdad? ¿Por qué ocultan las cosas? ¿Por qué llevan a la cárcel a [Luis] D'elia porque viajó a Irán?", agregó Rabbani.

El 18 de enero de 2015, Nisman apareció muerto en su departamento de Puerto Madero horas antes de declarar en el Congreso sobre su denuncia por encubrimiento del atentado a la AMIA contra la entonces presidenta Cristina Kirchner. Un peritaje de la Gendarmería Nacional concluyó que lo mataron, pero la ministra de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández, Sabina Frederic, cuestionó ese estudio y anticipó sus intenciones de hacer uno nuevo. Las dudas alrededor de la muerte del magistrado se reavivaron en estos días ante la proximidad de un nuevo aniversario y con el estreno del documental de Netflix Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía.



Rabbani criticó a quienes cuestionaron que el gobierno de Cristina Kirchner haya firmado un memorándum de entendimiento con Irán en 2013, la base de la denuncia por encubrimiento de Nisman. "Cuando Irán y el gobierno de Cristina hicieron un tratado, debían apoyar eso. ¿Qué podemos hacer? No quieren escuchar, tener las pruebas, es todo mentira", expresó.



"Irán no tiene que ver con la AMIA"



"Irán no tiene que ver con el tema de la AMIA", dijo también Rabbani, quien aseguró que no tiene intenciones de declarar en la causa por el atentado contra la mutual judía en 1994, que dejó 85 muertos.



"El tema AMIA queremos hablar. Ya habíamos hablado. El gobierno de Cristina lo quería resolver pero no lo dejaron", expresó y agregó que ahora no va a hablar en la causa. "¿Qué voy a declarar? Esto una cortina de humo y lamentablemente es un negocio".



"Si yo le digo a usted que es un terrorista y digo mentiras, ¿usted lo acepta? Tengo que tener pruebas", manifestó sobre su postura.



"Irán tenía buenas relaciones con la Argentina, antes de AMIA, comprábamos más de 20 mil millones de dólares en productos argentinos. Para Irán estaba bien y para ustedes también. A los americanos no les gustaba este negocio", continuó Rabbani. En ese sentido, dijo que Nisman "seguro estuvo influenciado" por Estados Unidos para formular su denuncia.

Quién es Rabbani



Rabbani es uno de los ciudadanos iraníes sobre los que pesan circulares rojas de captura internacional de Interpol por el atentado a la AMIA. El exagregado cultural está vinculado a 44 de las escuchas que figuraban en la denuncia del fiscal Nisman.



Rabbani era consejero cultural de la Embajada de Irán en 1994, año en que ocurrió el atentado, y fue señalado como el cerebro de los servicios de inteligencia iraníes que pergeñó el ataque.



Según la denuncia de Nisman, participó de negociaciones comerciales con las autoridades argentinas involucradas en el memorándum firmado en 2013 entre los gobiernos de Cristina Kirchner y Hassan Rohani e intervino en las tratativas dirigidas a garantizar su propia impunidad.