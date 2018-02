Ministro británico llegó unos minutos tarde a una sesión y renunció por la "descortesía"

Un ministro británico renunció a su puesto de trabajo por haber llegado tarde a la Cámara de los Lores y ausentarse en el momento que debía contestar a una pregunta de otra camarista.



Su nombre es Michael Bates y es ministro del Departamento de Desarrollo Internacional desde 2016 y miembro de la Cámara alta del Parlamento británico desde 2008. Expresó a The Guardian que estaba "profundamente avergonzado por no haber estado en su lugar" para contestar a la pregunta y por eso se retiró del recinto en medio de gritos de "¡No!" de los demás.



Bates, conservador, estaba citado para las 15 de ayer para contestar a una pregunta previamente agendada de la baronesa Ruth Lister, del Partido Laborista, sobre ingresos desiguales pero llegó un par de minutos tarde. La pregunta fue contestada por otro camarista, John Taylor.



"Quiero ofrecer mis sinceras disculpas a la Baronesa Lister por mi descortesía al no estar en mi lugar para responder a su pregunta sobre un asunto muy importante al comienzo de las preguntas", dijo el lord Bates cuando llegó.



"Durante los cinco años en los que he tenido el privilegio de responder preguntas en nombre del gobierno, siempre he creído que debemos elevarnos a los más altos estándares de cortesía y respeto al responder en nombre del gobierno las preguntas legítimas de la legislatura. Estoy completamente avergonzado de no haber estado en mi lugar y por lo tanto ofreceré mi renuncia a la primera ministra con efecto inmediato. Pido disculpas", continuó. Luego se levantó de su banca y se retiró, en medio de gritos de "No" de sus compañeros.



De todos modos, el gobierno rechazó la renuncia y Bates continuará en su puesto. Un vocero de Downing Street dijo: "Con sinceridad, Lord Bates presentó hoy (ayer) su renuncia por haberse ausentado durante el comienzo de un interrogatorio oral en la Cámara de los Lores. Pero su renuncia fue rechazada porque se consideró innecesaria".



Por su parte, Lister le contó a The Guardian que le escribió una nota a Bates pidiéndole que reconsiderara su decisión. "De todos los ministros a los que quisiera causar sus renuncias, él sería el último". "Mientras que muchos ministros muestran una grave descortesía al evadir preguntas que se les hacen, él siempre intenta responderlas".



Lister dijo que creía que Bates había renunciado porque "sentía que era lo correcto". Y agregó, "la respuesta desde nuestras bancas fue un 'no' espontáneo. No estoy segura de que reaccionaríamos así si se tratara de otros ministros".