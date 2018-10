Miles de manifestantes piden en Londres un segundo referéndum sobre el Brexit

Decenas de miles de personas, según los organizadores, comenzaron este sábado en Londres a manifestarse ruidosamente reclamando un referéndum sobre el acuerdo final sobre el Brexit, que sigue negociándose entre Londres y Bruselas, a cinco meses de la retirada de Reino Unido de la Unión Europea (UE).

Bajo un suave sol otoñal boreal, el cortejo de manifestantes procedentes de los cuatro rincones del país y transportados en más de 150 autobuses, empezó a media jornada a recorrer el centro de la capital británica, en dirección hacia el Parlamento.



Entre ellos figuran numerosos ciudadanos europeos, representados por "The3Million", grupo de presión que defiende los intereses de los cerca de 3,4 millones de ciudadanos europeos residentes en Reino Unido.

Responden al llamado de "People's Vote" (el voto del pueblo), un movimiento que milita por un "voto popular" y que agrupa a numerosas asociaciones eurófilas.

La última gran marcha hacia el Parlamento británico para pedir un nuevo referéndum reunió en junio a unas 100.000 personas. Los organizadores esperan que ésta sea aún mayor y cuente con seguidores de todos los grandes partidos procedentes de todos los rincones del país.



La marcha congrega a una multitud unida en la difícil tarea de convencer a la primera ministra británica Theresa May de que convoque una segunda consulta popular sobre el resultado de sus negociaciones con Bruselas.

Pese al ambiente festivo, el mensaje es grave: el Brexit que sus partidarios prometieron antes del referéndum de junio de 2016 -donde se impuso por 52%- no tiene nada que ver con el que se está negociando ahora.



Los organizadores creen además que los británicos que entonces votaron por el Brexit, modificarían ahora su posición al tomar conciencia de las consecuencias reales de abandonar la UE

"Creo que la la gente se equivocó de varias maneras", dice el empresario Peter Hancock, interrogado por la AFP, mientras anuda una bandera europea en torno al cuello de su gran perro pastor

"Queremos seguir siendo europeos", añade su mujer Julie. "No vemos los beneficios" del Brexit, añade.

May es inflexible

La primera ministra ha dejado muy claro que no tiene ninguna intención de permitir que se vuelva a consultar a los ciudadanos sobre esta cuestión.

"Ahora quieren un segundo referéndum para volver a dirigirse al pueblo británico y decirle 'Oh lo sentimos mucho, creemos que se equivocaron'", lanzó Theresa May el miércoles antes la Cámara de los Comunes en Westminster.



"No habrá un segundo referéndum. La gente votó y este gobierno lo llevará a cabo", enfatizó.



Por su lado, los organizadores subrayan que a pocos meses del Brexit, previsto para el 29 de marzo de 2019, las negociaciones entre Londres y Bruselas están bloqueadas en especial sobre el tema de la frontera en la isla de Irlanda. Además, alegan, persiste la incertidumbre sobre la manera en que el Reino Unido abandonará la UE.

"Los problemas más importantes deben aún negociarse, y muchas consecuencias (del Brexit) siguen escondiéndose", opina Carmen Smith, partidaria del movimiento For our Future (Por nuestro futuro), citada en un comunicado.



"El tiempo apremia. Es un tema urgente. La +élite del Brexit+ ha demostrado que era incapaz de resolver el problema (...)", asegura.

La idea de un nuevo referendum ha tenido cada vez más adeptos estos últimos meses en Reino Unido, y es apoyada por varios políticos, entre ellos el exprimer ministro laborista Tony Blair.



Los reproches políticos sobre cómo llegó el país a esta situación tras dos años de negociaciones están dejando a May cada vez más sola, criticada por la oposición y, sobre todo, por prominentes figuras de su propio partido.

Pero no es seguro que una segunda consulta deshaga el entuerto: las encuestas sitúan a los partidarios de permanecer en la UE y a los de irse en torno al 50%.



Entre los oradores previstos durante la movilización se encuentran el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, que participará en la marcha, y la exestrella del fútbol Gary Lineker -que jugó en los años 1980 en el FC Barcelona- quien mandará un mensaje de apoyo por video.