El gigante tecnológico Microsoft dejará a sus empleados trabajar desde casa de forma permanente si así lo prefieren, reportaron este viernes medios estadounidenses, con lo que se convertiría en la última empresa en expandir el teletrabajo más allá de las medidas de urgencia por la pandemia.



El sitio web The Verge dijo que la mayoría de los empleados de Microsoft permanecen en casa en medio de una crisis sanitaria que se extiende y que la compañía no espera reabrir sus oficinas en Estados Unidos al menos hasta enero de 2021.



Pero cuando lo haga, los trabajado podrán elegir trabajar desde sus casas de manera permanente, cediendo el espacio que era destinado a su oficina.

"La pandemia de covid-19 nos ha invitado a todos a pensar, vivir y trabajar en nuevas formas", dijo la directora de recursos humanos de Microsoft, Kathleen Hogan, en una nota a los empleados obtenida por la página web especializada en tecnología.



"Ofreceremos tanta flexibilidad como sea posible para apoyar estilos de trabajo individuales, en balance con las necesidades del negocio y asegurando que vivamos nuestra cultura" corporativa, añadió.



En una declaración a la AFP, un portavoz de Microsoft no se refirió a si el teletrabajo será permanente, pero aseguró: "Nuestra meta es evolucionar en la forma en que trabajamos con intención -guiados por las impresiones de los empleados, los datos y nuestro compromiso en apoyar los estilos de trabajo individuales y las necesidades del negocio".



El reporte de The Verge dice que los empleados necesitarán aprobación de sus gerentes para trabajar de forma remota permanentemente, pero pueden pasar menos del 50% de la semana fuera de la oficina sin aprobación.



Algunos empleados no serán elegibles para acuerdos de trabajo remoto, como los que trabajan en los laboratorios de Microsoft o aquellos que entrenan a otros empleados.



En su nota, la compañía cofundada por Bill Gates dijo que existe la posibilidad de que sus trabajadores se puedan mudar dentro de Estados Unidos o quizás al extranjero, reportó The Verge.



Quienes se quieran trasladar a otro lugar podrían sufrir recortes en sus salarios dependiendo de a dónde se vayan y aunque la compañía cubrirá gastos para las oficinas de los empleados en sus casas, no cubrirá aquellos relacionados con mudanzas.



A finales de junio, Microsoft tenía 163.000 empleados, 96.000 de ellos en Estados Unidos.



Algunas grandes compañías del sector tecnológico ya permiten acuerdos de trabajo remoto permanente, como Facebook, cuyo jefe Mark Zuckerberg dijo que la mitad del personal de la red social podría estar trabajando desde casa de forma permanente en los próximos 5 a 10 años.