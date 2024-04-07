México cerró embajada en Quito y retiró a su personal diplomático del país tras irrupción policial

AFP

México sacó a su personal diplomático y cerró su embajada en Quito este domingo tras la ruptura de relaciones con Ecuador desatada por la incursión policial a la sede para capturar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

El grupo de 18 personas, integrado por los funcionarios y sus familias, se trasladó al aeropuerto acompañado por los embajadores de Alemania, Panamá, Cuba y Honduras, quienes vigilaron se respetara su integridad, de acuerdo con el gobierno mexicano.

"Nuestro personal diplomático deja todo en Ecuador y regresa a casa con la frente y el nombre de México en alto tras asalto a nuestra embajada", informó en la red social X la canciller Alicia Bárcena.

Agradecida por el acompañamiento de embajador@s de 🇩🇪,🇵🇦,🇨🇺,🇭🇳 y el pres. de la Cámara Ecuador-México.

Nuestro personal diplomático deja todo en 🇪🇨 y regresa a casa con la frente y el nombre de🇲🇽en alto tras asalto a nuestra Embajada.

Gracias amigos y aliados x su solidaridad. pic.twitter.com/893UgDuXzt — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) April 7, 2024

Lo mexicanos viajan en una aerolínea comercial luego de que se descartara enviar un avión militar debido a las tensiones.

La prensa ha sido convocada para un mensaje de la delegación, encabezada por la embajadora Raquel Serur, quien fue declarada "persona non grata" por Quito, y el jefe de misión, Roberto Canseco, quien fue sometido por policías durante la incursión del viernes.

La salida de los diplomáticos se produce luego de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador declaró la ruptura de relaciones por el ingreso de policías a la embajada, un hecho nunca visto en el mundo que ha sido condenado por países latinoamericanos y también por Estados Unidos.

Nicaragua emuló a México y el sábado también rompió relaciones con Ecuador.

La Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas también han rechazado esta acción que atenta contra "la inviolabilidad" de las instalaciones diplomáticas consagrada en la Convención de Viena de 1961.

Este domingo, España y la Unión Europea se sumaron al rechazo señalando la necesidad del respeto a las normas internacionales.

