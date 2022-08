El mensaje del "Indio" Solari tras el descargo de Cristina Kirchner, condenada por Fiscalía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después del descargo de Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad, Carlos Alberto “Indio” Solari, histórico músico de la vecina orilla, le envió un contundente mensaje de apoyo a la vicepresidenta argentina y dejó en claro su postura. Las palabras llegaron a través de un comentario que realizó en un posteo del ministro del Interior argentino, Eduardo “Wado” de Pedro, en Instagram.

La agenda del día sin dudas estuvo marcada por el descargo de Cristina Kirchner en el Senado. Luego de que le denegaran la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria en la causa, la vicepresidenta realizó una defensa que fue transmitida en directo por su canal de YouTube. El testimonio duró casi dos horas.

Como con cada una de sus intervenciones, la expresidenta dejó mucha tela para cortar. Más allá del contenido de su alocución, figuras de distintos ámbitos se hicieron presentes y dejaron sus opiniones tanto a favor de su defensa como en descreimiento de que sea inocente de los cargos por los que fue acusada.



En este caso fue el Indio Solari, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y referente musical nacional, quien dejó un mensaje. Todo surgió a partir de un posteo de Wado de Pedro en la previa al descargo de la vicepresidenta. “Se nota mucho señores jueces y fiscales que no quieren escuchar la verdad. Hoy a las 11 habla Cristina Fernández de Kirchner”, escribió el funcionario en horas de la mañana junto a una foto de la exmandataria.

Entre todos los comentarios de los seguidores del ministro del Interior apareció uno que se destacó. El cantante se dirigió directamente a la vicepresidenta y le envió unas sentidas palabras de apoyo. “Usted tiene la fortaleza necesaria aunque no se merezca tener que pasar por esta locura legal”, escribió el artista en el posteo.



Como era de esperarse, el comentario no pasó para nada desapercibido y cosechó cientos de likes, junto con más de 100 respuestas. Aunque la mayoría de ellos fueron en agradecimiento por volver a mostrar su postura política a favor de Cristina, también se observaron algunas críticas y cuestionamientos por esta opinión.



El propio Wado de Pedro resaltó esta respuesta con otro posteo. La nueva publicación fue una captura de pantalla en donde se puede ver el comentario del Indio. En el pie que acompaña a la imagen, aprovechó para agradecerle: “Gracias Indio Solari por jugártela siempre, por estar del lado de la gente, siempre de este lado de la mecha ¡Fuerte abrazo!”.



El mensaje levantó mucha repercusión no solo en el posteo original, sino que también se trasladó a otras redes sociales. Allí, muchos usuarios dieron sus opiniones sobre la opinión del cantante, la causa Vialidad y todo lo que rodea a la expresidenta.



Más allá de este apartado, el tema se apoderó de la agenda. Además de las coberturas periodísticas, durante toda la tarde la palabra “Cristina” se mantuvo como la tendencia N°1 en Twitter Argentina. En esa misma línea, aproximadamente 15 de los 20 términos que se observaron entre los más mencionados de la plataforma también tenían que ver con la vicepresidenta.