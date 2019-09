Mauricio Macri lanza ofensiva electoral a menos de un mes para las elecciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Mauricio Macri lanzó su campaña electoral ayer sábado en un parque de Barrancas de Belgrano, un barrio de Buenos Aires -su principal bastión político- donde una multitud se congregó para dar inicio a la marcha “Sí se puede”, una gira proselitista que llevará al mandatario a recorrer 30 ciudades de todo el país. “Esta elección se puede dar vuelta”, afirmó el Presidente.

El mandatario se subió al escenario pasadas las 18:00 horas, levantó un cartel colorido con el hashtag “#SiSePuede” y aseguró: “Que estén acá significa mucho. Significa que compartimos el mismo amor por este país. Me sorprendieron”.



“Venía escuchando sus gritos y cantos desde que hablaba Lilita (la diputada Elisa Carrió). Me llenan el corazón. Gracias de verdad. Me sorprendieron el 24 de agosto cuando todos salieron de su casa a apoyarnos. ¡Pero hoy los invité yo para decirles que no están solos! Hoy comienza la marcha del Sí se puede, por todo el país, hombro a hombro. Porque sabemos que un mejor país es posible”, sostuvo.



Macri y Awada sostienen la colorida proclama que apuesta a la victoria. Foto: AFP

Macri llegó al acto en un tren desde la Quinta de Olivos, en compañía de su señora Juliana Awada y de integrantes del gobierno. Quien hizo de presentador de Macri fue el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



“Si estoy acá y si decidí meterme en política es por ustedes, y por todas las cosas que nos unen en este país”, señaló el presidente. Luego enumeró los motivos que los une a sus votantes: “Nos une cuidar la democracia, nos une amar y querer vivir en libertad, nos une la honestidad. Nos une querer vivir en paz. Nos une querer dejar un mejor futuro a nuestros hijos, nos une construir y no destruir. Nos une decirle no a la impunidad y saber que hay un mejor futuro para todos. Nos une que nunca bajamos los brazos”.



“Sé que estos años fueron muy difíciles. Sé que ustedes, la clase media, hicieron el mayor esfuerzo”, reconoció el presidente. “Pero quiero decirles que los escuché, que tomé nota y lo entendí. Pero también les quiero decir que lo que viene es distinto. Lo que viene es el crecimiento, el trabajo, la mejora en los salarios, el alivio en el bolsillo a fin de mes. Porque todos lo necesitamos. También quiero decirles que el esfuerzo de todos no fue en vano porque empezamos a resolver problemas que arrastramos hace 70 años”, consideró.



Después explicó: “Cuando digo nosotros, me refiero a todos los que estamos acá y a los que miran por TV, los que nos decidimos a jugarnos por el cambio. Valió la pena porque estamos mucho mejor parados que hace cuatro años para crecer. Entendimos algo importantísimo: que esto lo resolvemos nosotros o no lo resuelve nadie”.



“Se puede dar vuelta esta elección ¡claro que se puede! Hay otro país posible para todos. Les quiero hablar a los jóvenes. En unos años, sus hijos les preguntarán qué estaban haciendo el 27 de octubre de 2019 y ustedes les van a responder: ¡Estábamos haciendo Patria!”, cerró el presidente.

Enfoque

El acto, que es el primero de la movilización final hacia la elección presidencial del domingo 27 de octubre, significa un renovado impulso de Juntos por el Cambio y su líder Macri, después del resultado adverso de los comicios primarios del 11 de agosto, así como un cambio de estrategia electoral para reconquistar a los ciudadanos, en un periodo de crisis económica.



En las primarias, la principal fórmula de la oposición con Alberto Fernández como candidato a presidente y Cristina Kirchner a la vicepresidencia, logró el 47,78% de los votos, contra 31,79% de la fórmula de reelección de Macri a la presidencia, con el senador Miguel Ángel Pichetto, a la vicepresidencia. La comparación de resultados en las primarias es de gran importancia porque el voto es obligatorio.



Las últimas encuestas de intención de voto para el 27 de octubre muestran una profundización de la tendencia a favor de Fernández. Para ganar en primera vuelta, un candidato necesita 45% de los votos u obtener al menos 40% y superar en más de diez puntos al candidato que se sitúe en segundo lugar. Los sondeos ahora dan una diferencia de 20 puntos porcentuales en favor de Fernández, aunque falta el tramo crucial de la campaña electoral.



La situación económica no ayuda al mandatario, con inflación del 30% entre enero y agosto, inversiones que no llegaron pese al respaldo político de Estados Unidos y las potencias de la Unión Europea, la pobreza que afecta a uno de cada tres argentinos y el desempleo que está en el 10,6%.



Una corrida cambiaria en abril de 2018 llevó a Macri a acudir al Fondo Monetario Internacional, del que obtuvo auxilio financiero por US$ 57.000 millones a 36 meses a cambio de un programa de ajuste fiscal.



En fecha reciente, Macri tuvo que aplicar un cepo cambiario que limita a US$ 10.000 las compras de moneda estadounidense que pueden hacer los ciudadanos.

En el acto militantes sostuvieron un cartel que califica de corruptos a los grandes rivales en las elecciones. Foto: AFP

En las redes

La movilización de los partidarios de Macri, ayer en Barrancas de Belgrano, mostró los cambios que tienen las campañas en la era digital. Un par de horas antes del comienzo del acto, bajo el hashtag #SiSePuede, los simpatizantes del presidente comenzaron a compartir fotos y videos en las inmediaciones de la renovada terminal de tren Belgrano C.



En el propio lugar del acto, el público se tomó torrentes de selfies con los candidatos y varios integrantes del gobierno, como fue el caso de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien fue la primera en llegar al parque. Asimismo, registraron numerosos momentos de la intensa y entusiasta actividad de los militantes.



Macri anunció su llegada al acto en un mensaje en Twitter.



Entre los cánticos que entonó la concurrencia se escuchó: “Sí se puede”, y “Borombomnom para Mauricio queremos la reelección”.



La diputada Elisa Carrió abrió la parte oratoria del acto con un agradecimiento a los ciudadanos por lo que ha visto en los últimos días recorriendo Argentina. “Esa noche del búnker trágico yo era la única segura de que ganábamos en octubre”, indicó al recordar los resultados adversos de las primarias. “Ahora, nuestra amada Argentina está haciendo historia. Con el campo, con las marchas, la Argentina sale a la libertad”.

Batalla

A continuación llegó el mensaje del senador Pichetto. “La única batalla que se pierde es la que no se da y vamos a ganar esta elección”, proclamó



“Venimos a convocar a los argentinos para que escuchen a los candidatos. Los que están cerca de Cristina y Alberto Fernández muy recientemente vienen planteando reformar la Constitución. Hay movimientos sociales que nos hablan de la reformar agraria y que van a ocupar los departamentos desocupados”, advirtió el senador, y dijo: “Lo que está en juego son las libertades, la división de poderes. Libertades importantes que se valoran cuando no se tienen”.



Aseguró que, a partir de ahora, “se acabó el ajuste”.