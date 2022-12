¿Quién mató a María Marta García Belsunce? Este viernes se dará veredicto del juicio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes 2 de diciembre se sabrá si el homicidio de María Marta García Belsunce, ocurrido el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel (Buenos Aires, Argentina) quedará impune o, si para la Justicia, hay culpables del crimen.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de San Isidro dará a conocer el veredicto del juicio donde fueron juzgados Nicolás Pachelo y los exvigiladores del barrio privado donde vivía la víctima José Ortiz y Norberto Glennon.



El 31 de octubre pasado, durante los alegatos, el Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Patricio Ferrari, Federico González y Andrés Quintana, pidió que Pachelo, de 46 años e hijo de uno de los pioneros de Carmel, sea condenado a la pena de prisión perpetua. En cambio, desistió de la acusación contra Glennon y Ortiz.



“El derecho a la verdad es un derecho humano. El asesinato perfecto es el olvido. Nicolás Pachelo es el indiscutido autor del homicidio de María Marta García Belsunce. Pachelo es, fue y será el autor del crimen desde el día uno. No tengo recuerdo de otro juicio en que toda la evidencia se encamine hacia un solo sentido: la responsabilidad del acusado. María Marta necesita paz”, sostuvo Ferrari en su alegato.



La defensa de Pachelo, encabezada por Marcelo Rodríguez Jordan y Raquel Pérez Iglesias, pidió la absolución.



“Uno debe ser sancionado por lo que hace y no por lo que es. Es incorrecto fundar una presunción por lo que ha hecho [por los antecedentes de Pachelo]. Nosotros no tenemos que probar nada, tenemos el principio de inocencia. Lo que hay [por la prueba] es suficiente para respaldar el principio de inocencia”, dijo Rodríguez Jordan.

La finalización del debate, que comenzó el 13 de julio pasado, llega con polémica. Este jueves, ante la filtración de la supuesta absolución, que fue publicada por Página 12 y el portal Data Clave, el Ministerio Público Fiscal hizo una presentación ante el TOC N° 4 de San Isidro, integrado por los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin.



Los fiscales afirmaron que se violó el artículo 371 del Código Procesal Penal donde se sostiene que “terminado el debate, el tribunal, fuera de la presencia de las partes y el público, pasará a deliberar en sesión secreta, a la que solo podrán asistir el secretario, el prosecretario o el auxiliar letrado. El quebrantamiento de esta formalidad es causal de nulidad de juicio”.

En el escrito, los fiscales pidieron que el veredicto sea leído en la misma sala de audiencias donde se realizó el debate donde, desde el 13 de julio pasado, fueron juzgados Pachelo, Ortiz y Glennon.



Según pudo saber La Nación de fuentes judiciales, como en la sala del primer entrepiso de los Tribunales de San Isidro, situados en Ituzaingó 340, donde se hicieron todas las audiencias del debate por el homicidio de García Belsunce, se desarrolla un juicio por jurados, el veredicto donde se sabrá si Pachelo es condenado o absuelto será leído en una sala del séptimo piso.

“Sobre el particular, teniendo en cuenta, que algunas partes, mas no los integrantes de este Ministerio Público Fiscal, habrían sido anoticiados de lo que, según se adelantó, sería un posible veredicto absolutorio producto del voto de los vocales Rossi y Andrejin, solicitamos que la lectura de aquel sea llevada a cabo en el mismo reciento donde durante más de cuatro meses se desarrolló el debate oral, a fin de garantizar la presencia de público, familiares de la víctima y representantes de los medios de comunicación, ello a fin de evitar se continúe vulnerando los derechos de la víctima, cuyo homicidio, en caso de resultar verosímiles las versiones transcendidas, quedará impune, no obstante la vía recursiva de la que desde ya adelantamos haremos reserva. Máxime teniendo en cuenta la particular fecha escogida para la lectura de la correspondiente y el valor simbólico que para los familiares representa ese día, en tanto se cumplirá 20 años desde que se llevó a cabo la exhumación y autopsia del cuerpo de María Marta y, en consecuencia, 20 años desde que se conoció que fue víctima de un homicidio”.