Caso García Belsunce: Fiscalía pide prisión perpetua para exvecino de la víctima

No era una sorpresa: ya había anunciado qué pena pediría el 13 de julio pasado, cuando presentó los lineamientos de la acusación. Pero este lunes, al pedir la pena de prisión perpetua para Nicolás Pachelo, Patricio Ferrari, uno de los dos fiscales adjuntos generales de San Isidro, afirmó que el exvecino del country Carmel es el “indiscutido autor” del homicidio de María Marta García Belsunce y aventuró que, si tuviera la oportunidad, va a volver a matar.

El veredicto se conocerá el 2 de diciembre próximo, el mismo día en que, 20 años atrás, se supo que a la víctima le habían disparados seis balazos a la cabeza y que no había muerto como consecuencia de un accidente doméstico.



El alegato de Ferrari ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de San Isidro, integrado por los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, duró más de cuatro horas y media, y fue escuchado atentamente por Carlos Carrascosa, Irene Hurtig y Horacio García Belsunce (h.), esposo y hermanos de la víctima.



“Pachelo es, fue y será el autor del crimen desde el día uno. No tengo recuerdo de otro juicio en que toda la evidencia se encamine hacia un solo sentido: la responsabilidad del acusado, incluso la prueba introducida por la defensa… María Marta necesita paz. Creemos que ha sido un juicio histórico, que la prueba ha renacido. El sol no se pudo tapar con las manos. Cuando un crimen queda impune, el mundo se vuelve peor. Pachelo merece el castigo de un Estado que merece estar más presente que nunca”, sostuvo Ferrari al comenzar su alegato.

Pachelo, sentado detrás de sus abogados Marcelo Rodríguez Jordan y Raquel Pérez Iglesias, escuchó con atención las palabras de Ferrari. Por momentos hacía anotaciones en un cuaderno, como en la mayoría de las audiencias. En otros, llegó a murmurar algo y después se cruzó de brazos.



Antes del largo alegato de Ferrari, durante la mañana, los otros dos fiscales, Andrés Quintana y Federico González, habían pedido que el sospechoso sea condenado por ocho robos ocurridos entre 2017 y 2018 en el complejo urbanístico Nordelta, en Tigre; el Tortugas Country Club, de Pilar, y en los barrios privados Abril y El Carmencito, de Hudson, Berazategui. Sostuvieron que solo por esos hechos le corresponden no menos de 15 años de cárcel.



Y después, los representantes del Ministerio Público Fiscal anunciaron que desistirían de acusar a Norberto Glennon y José Ortiz, los dos vigiladores que llegaron imputados como partícipes del crimen. Sostuvieron que no se había producido prueba de “elocuencia evidente”.



Los diez capítulos

Cuando Ferrari comenzó su alegato contra Pachelo, la pantalla de TV instalada detrás de su escritorio le mostró a toda la audiencia una imagen icónica de María Marta García Belsunce.



Ferrari dividió su alegato en “diez capítulos”. Uno de ellos fue titulado: “Nicolás Pachelo, una vida dedicada al delito”. El fiscal afirmó que su “carrera delictual comenzó en la adolescencia”.



“¿La duda contra quién? Es Nicolás Pachelo desde el día uno. Señores jueces, el único momento donde la soledad se siente verdadera es cuando el crimen se siente impune. Terminemos con el cuento. La Justicia tiene un brazo largo y siempre llega. Honren la Justicia y condenen al asesino de María Marta García Belsunce”, dijo con vehemencia Ferrari, después de cuatro horas y media de alocución.



Antes de terminar su alegato, el fiscal Ferrari hizo una analogía con la patología de Pachelo con su adicción a las apuestas en partidas de póker. “El ludópata piensa siempre en el juego y en cómo conseguir el dinero para jugar. Así es Pachelo”, explicó. Y sostuvo: “Señores jueces: póker de ases. No existe un juego superador en esta partida. La escalera real la tuvo Nicolás Pachelo durante 20 años de impunidad y perjudicando a toda la familia [de la víctima]. Señores jueces , el juego ha terminado”.



Respecto del crimen en Carmel, Ferrari solicitó que Pachelo sea condenado por los delitos de homicidio triplemente agravado por haber sido cometido mediante el uso de arma de fuego por su comisión criminis causae, y agravado por alevosía; en concurso real con el delito de robo calificado por el uso de armas.



Tras el alegato del Ministerio Público Fiscal tomó la palabra Gustavo Hechem, que junto con su colega Sebastián Maison representan a Carrascosa y a María Laura García Belsunce, hermana de la víctima.



Hechem, a diferencia de lo que hizo Ferrari, acusó a los exvigiladores de Carmel José Ortiz y Norberto Glennon. “Tenemos la plena convicción de que el vigilador Ortiz y el vigilador Glennon tuvieron su participación en el hecho”, sostuvo.



La hora de la defensa

Tras los alegatos de la parte acusadora, tomó intervención la defensa de Pachelo. Rodríguez Jordan adelantó que iba a pedir la absolución de su defendido.



“Uno debe ser sancionado por lo que hace y no por lo que es. Es incorrecto fundar una presunción por lo que ha hecho [por los antecedentes de Pachelo]. Nosotros no tenemos que probar nada, tenemos el principio de inocencia. Lo que hay [por la prueba] es suficiente para respaldar el principio de inocencia”, sostuvo.



El abogado defensor explicó que la calificación del hecho debería se un homicidio agravado por el uso de arma porque no hubo robo, no hubo alevosía y no hubo “criminis causae” (que es cometer el asesinato para ocultar otro delito o para conseguir su consumación) como sostuvieron los fiscales.



Hubo un momento en que las palabras de Rodríguez Jordan provocaron la risa irónica de los familiares y amigos de García Belsunce que estaban entre el público. Fue cuando afirmó: “Consideramos a Diego Molina Pico [primer fiscal de la causa] una persona honesta. Si estamos acá es porque no archivó la causa en el momento del sepelio” de la víctima.



Molina Pico siempre sostuvo la acusación contra Carrascosa y la familia García Belsunce, y nunca fue contra Pachelo. En el actual debate fue duramente cuestionado y descalificado por varios testigos. Eso explica la defensa de Rodríguez Jordan.



“Hemos visto un fenómeno digno de estudio. Quiero referirme a cómo se construyó el perfil de un supuesto asesino. La prueba contra Nicolás la tenían lista desde antes de que sucediera el fallecimiento de María Marta. Hubo un velado, pero eficiente ejercicio del delito penal de autor”, agregó su colega, la abogada Pérez Iglesias.

En parte de su alegato, Pérez Iglesias sostuvo que los acusadores “construyeron un personaje”.



También se refirió a lo que los fiscales consideraron una prueba clave, la cámara oculta que hizo el investigador privado Carlos González, que trabajó para la familia de la víctima.



En la filmación, que fue filmada en 2003 y 2005 y que difundida en el juicio, Mario Rivero, un hombre que trabajó en la tosquera de la familia Pachelo, en Villa Rosa, y que afirmó que el imputado tenía un revólver calibre 32 y que lo mandó a comprar proyectiles de ese calibre. . A García Belsunce la mataron a balazos con un viejo revólver calibre 32.



Pérez Iglesias calificó la prueba de la cámara oculta como “una prueba ilegal” y que debe ser excluida de proceso.



“Estuvimos tres meses escuchando cosas atroces. La fiscalía no ha ahorrado esfuerzos en todos los días llamar mentiroso a nuestro asistido y en agraviarlo permanentemente con calificativos, como si se tratara de un monstruo. Tres meses y medio de calar en un derecho penal de autor haciendo afirmaciones muy injuriantes”, afirmó Pérez Iglesias.



Para finalizar, la abogada de Pachelo sostuvo: “Creemos en la inocencia de Nicolás Pachelo en el hecho de García Belsunce. No estamos diciendo que es un santo, pero si lo condenan estarían condenando a un inocente”.



Después de las dos horas y 20 minutos de alegato de Pérez Iglesias, cuando faltaban pocos minutos para las 24, tomaron la palabra las defensoras oficiales María Eugenia Nigro, y María Antonia Ventresca, que representan a Ortiz. Pidieron la absolución.



“Nada tuvo que ver con la muerte de María Marta”, afirmó Nigro. Calificó endeble la acusación hecha por el abogado Hechem.

A las 0.01 de hoy, 13 horas después de haber comenzado la audiencia, comenzaron los alegatos de Sergio Loto y Agustín Paladino, abogados de Glennon, que también pidieron la absolución de cliente.



“El particular damnificado por alguna razón quiso mantener la acusación contra los vigiladores. Entiendo que mantener esta acusación resulta arbitrario y caprichoso. No hubo elementos para adjudicarle una participación secundario a mi asistido. Entiendo que no arribó ni una sola prueba. No hubo un solo elemento de prueba contra mi asistido. No creo que este pedido de prisión perpetua tenga que ver con la búsqueda de la verdad”, explicó Paladino.