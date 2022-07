Caso García Belsunce: "Pachelo mató a María Marta", lanzó el abogado de Carlos Carrascosa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Poco antes de comenzar la primera audiencia del tercer juicio por el homicidio de María Marta García Belsunce, Gustavo Hechem, el abogado de Carlos Carrascosa, sostuvo que Nicolás Pachelo, el exvecino de la víctima, fue quien disparó el 27 de octubre de 2002 y mató a la socióloga de cinco tiros en su casa del country Carmel, de Pilar.

“Para mí, Pachelo mató a María Marta”, dijo Hechem en la puerta del edificio de los Tribunales de San Isidro, donde hoy Pachelo, de 46 años, y los exvigiladores José Ortiz y Norberto Glennon, comenzarán a ser juzgados por el homicidio ocurrido en el barrio cerrado hace casi 20 años.

Para Hechem, la principal prueba contra Pachelo es que, entre las 18.20 y las 18.30 del 27 de octubre de 2002, el exvecino estaba a diez metros de la víctima y de su casa, según la declaración de testigos en el caso que lo vieron allí y a esa hora, cuando él, según declaró, ya no estaba en Carmel.



“Consideramos que hay una responsabilidad penal de Pachelo y estos vigiladores”, sostuvo Hechem, que manifestó que tiene “mucha expectativa” por el resultado del juicio.



En cuanto a los grados de participación en el hecho y sobre quién habría sido el autor material del crimen, Hechem afirmó: “Para mí, fue Pachelo. Creo que hubo una contribución de los otros vigiladores. Pero no tengo ninguna duda, por su agresividad, por su entrada a las casas y por una serie de comportamientos previos y posteriores que son idénticos en todo este raid delictivo que viene haciendo desde el año 1996. Espero que la Justicia lo ponga en su lugar de una vez por todas”.



Pachelo, en rigor, llega a este juicio preso, pero no por el homicidio de María Marta, sino por una serie de robos en barrios cerrados.



Poco después llegó al edificio de Ituzaingó 340 el defensor de Pachelo, Roberto Ribas. Prefirió no dialogar con la prensa, aunque antes de ingresar en la sala de audiencias saludó cordialmente al abogado del particular damnificado.