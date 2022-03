Manifestaciones en distintos puntos del planeta en contra de la guerra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Roma, Londres, París, Zurich, Letonia... Decenas de miles de personas se movilizaron hoy en distintos puntos del planeta por la paz y contra la invasión rusa en Ucrania. Reclaman además que los países no impongan barreras ante la llegada de refugiados.

"Estaremos aquí todos los fines de semana, en París o en cualquier otro lugar, hasta que Putin se vaya, retire sus tanques", declaró a la AFP Aline Le Bail-Kremer, miembro de Stand With Ukraine, una de las organizaciones impulsoras de la concentración en Paris. Según una fuente policial, para este sábado se habían organizado concentraciones de apoyo a Ucrania en más de un centenar de ciudades de Francia, que podrían congregar a unos 25.000 manifestantes en total.

En Roma una marcha nacional llenó el centro de la capital de banderas con los colores del arco iris para pedir el final de la guerra y el diálogo como único medio para lograrlo. Unos 20.000 manifestantes, según la policía, y 50.000, según los organizadores, se congregaron en la Plaza de San Giovanni, escenario emblemático de las protestas en Roma, después de que la marcha, encabezada por una gran bandera multicolor, recorriese varias kilómetros por el centro romano con el lema "Parad la guerra. Por una Europa de la paz".



Convocada por la Red Italiana para la Paz y el Desarme, la manifestación contó la participación de numerosas organizaciones italianas de la sociedad civil, entre ellas el mayor sindicato del país, la CGIL, cuyo secretario general, Maurizio Landini, pidió la intervención de la ONU en las negociaciones para detener el conflicto. "Por la paz, stop Putin, stop guerra", "Ni bases, ni soldados, Italia fuera de la OTAN" o "mi enemigo no tiene uniforme" fueron algunos de los lemas coreados por los manifestantes, entre los que había una niña que portaba un cartel en el que se leía: "menos bombas y más caramelos", según medios locales.

"Gracias a todos por estar aquí para decir no a la injusta e inaceptable agresión de Putin. Esta es la guerra de Putin y queremos apoyar a Ucrania, pero también al pueblo ruso oprimido", dijeron al abrir los discursos desde la platea dos miembros de la ONG organizadora, que pidieron un minuto de silencio contra el conflicto en Ucrania, pero también contra todas las guerras.



El líder de la CGIL fue uno de los más activos durante la marcha: "La guerra no se puede combatir con la guerra. No es hora de armar, sino de desarmar al mundo. Es hora de que la ONU haga su parte" participando directamente en las negociaciones de alto el fuego entre Rusia y Ucrania, dijo en su intervención. "Es importante que el movimiento sindical y pacifista esté en la calle", añadió, antes de avanzar que el siguiente objetivo es organizar una "gran jornada de movilización de los trabajadores europeos para detener la guerra", aunque no todos los grandes sindicatos italianos han participado en la marcha.



Los manifestantes también pidieron que no haya "distinción de lugares y culturas porque no hay refugiados de primera y segunda clase", además de reclamar la construcción de "puentes de solidaridad entre los pueblos".

"Estamos con el movimiento pacifista italiano, con los sindicatos, con las asociaciones, con todos los que piensan que para detener inmediatamente la agresión rusa, para que cesen las armas y vuelva la diplomacia, es necesario invertir en la paz", dijo el secretario nacional de Izquierda Italiana, Nicola Fratoianni, que también pidió el regreso "inmediato a la mesa de negociaciones".



Londres: "Putin mata" y "Embargo a Rusia"

Varios cientos de personas se manifestaron el sábado en Londres, capital del Reino Unido, con banderas ucranianas para pedir el fin de la invasión rusa en Ucrania y rezar por la paz. Los manifestantes se concentraron en la céntrica plaza de Trafalgar Square con banderas y pancartas en las que se leían frases como "Putin mata" y "Embargo a Rusia", mientras gritaban "¡Detengan a Putin, detengan la guerra!".



"Señoras y señores, cuando caiga el último soldado ucraniano, Putin vendrá a por ustedes", habían escrito los manifestantes en una enorme pancarta.

El nuncio apostólico de Gran Bretaña, el arzobispo Claudi Gugerotti, leyó una oración en la que afirmaba que "hoy, todos somos ucranianos".



Olena Marcyniuk, de 36 años, acudió a la manifestación con sus hijos de 14 meses y 9 años. "Soy ucraniana, tengo familia y amigos en Ucrania", dijo a la AFP. La mayor parte de su familia pudo huir pero su tío se quedó en Kiev "para defender la ciudad". La madre y el padrastro de Natalya Courtney, de 41 años, se encuentran en la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, "bajo los bombardeos de los dos últimos días". "Hacemos lo que podemos para ayudarles, enviando dinero, recuperando paquetes, ayuda médica para los soldados, pero es muy muy estresante", explicó esta contable.

Desde que empezó la ofensiva rusa en Ucrania el 24 de febrero, se han multiplicado las manifestaciones contra la guerra en todo el mundo.

En Alemania, las concentraciones del lunes para pedir el final del conflicto fueron masivas, con más de 250.000 personas en Colonia (oeste) o 100.000 en Berlín.

Zúrich con más de 40.000 personas

En Zúrich, la ciudad más poblada de Suiza, cerca de 40.000 personas pidieron la retirada de las tropas rusas de Ucrania, según ATS, la agencia de prensa local. La manifestación, llena de banderas ucranianas, fue convocada por algunos sindicatos y partidos de izquierda. Los organizadores esperaban unas 20.000 personas, pero estiman que hubo más de 40.000, según ATS. Aún no se conocen las cifras de la policía. Al igual que la semana pasada, se convocaron manifestaciones en varias ciudades del país.



Letonia: "El primer disparo en la guerra fue el principio del fin del régimen de Putin", dijo presidente

Unos 30.000 letones se concentraron en las inmediaciones del monumento a la Libertad de la capital, Riga, y marcharon hasta la embajada de Ucrania en solidaridad con ese país y para condenar la devastadora invasión por parte de Rusia. Fue la más multitudinaria manifestación registrada en años, con asistencia de muchos jóvenes que obviamente no vivieron la época soviética de ese país bálticas. Corearon junto a manifestantes ya mayores consignas de apoyo a Ucrania, entre carteles que pedían juzgar al presidente ruso, Vladimir Putin, como criminal de guerra, en letón, inglés y ruso.



Bajo un cielo despejado, pero con una temperatura cercana al punto de congelación, la marcha cobró fuerza cuando miles de personas se unieron desde calles laterales a la desbordada plaza del monumento a la Libertad para desfilar por el casco antiguo de la capital.



Entre los manifestantes se escucharon consignas hostiles y hasta obscenas contra Putin, mientras un grupo portaba una jaula con la efigie del presidente ruso.



El presidente de Letonia, Egils Levits, afirmó luego ante la embajada de Ucrania que "el primer disparo en la guerra fue el principio del fin del régimen de Putin". "Toda la nación de Letonia está detrás de Ucrania, independientemente del idioma que hablen en casa", dijo Levits, en alusión a las declaraciones oficiales de estos días que advierten contra culpar a todos los rusos por la invasión de Ucrania. Sin embargo, reconoció que algunas personas en Letonia habían sido engañadas por las narrativas rusas sobre la guerra. "See debe hablar pausadamente con ellos para convencerlos de que se han perdido entre la propaganda rusa".



El discurso de Levits fue salpicado por gritos de grupos de personas que coreaban "Putin a La Haya", en una referencia a la Corte Penal Internacional (CPI) contra crímenes de guerra y de lesa humanidad.



El expresidente estonio Toomas Ilves se dirigió a la manifestación en inglés y dijo que "los ucranianos no solo luchan por el suyo sino también por nuestro derecho a la libertad. Si ellos pierden, todos perderemos".

En las intervenciones de los distintos oradores se alternaron diversos idiomas, incluido el ruso. Dainis Ivans, el líder del Frente Popular de Letonia en la década de 1980 a favor de la independencia, recordó la enojada respuesta de la Unión Soviética a la manifestación de agosto de 1989, cuando unos 2 millones de personas formaron una cadena humana entre los tres países bálticos. "Moscú amenazó con medidas especiales, nos llamó terroristas, extremistas. Más tarde hubo una cadena en Ucrania hasta Kiev. Esto ayudó al colapso de la Unión Soviética. Debemos agradecérselo a Ucrania. Esa es la razón por la que Putin quiere vengarse, con los métodos soviéticos más bajos", dijo Ivans, uno de los organizadores del evento de 1989 y ahora activista político.