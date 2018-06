Maduro libera a 39 presos políticos; quedan más de 300

El régimen de Nicolás Maduro siempre ha negado la existencia de presos políticos en Venezuela. Ayer viernes, bajo fuerte presión de la comunidad internacional, liberó a 39 presos por delitos políticos, en su mayoría opositores, y anunció que saldrán más este fin de semana.

En un acto público en la Cancillería, ante varios excarcelados entre los que destacaba el excalde opositor Daniel Ceballos, la presidenta de la oficialista Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, dijo acoger el pedido de Maduro y anunció que habrá más liberaciones. Junto a Rodríguez estaba el fiscal general, Tarek Saab.

En ropas simples, algunos muy pálidos y con barba, el primer grupo de liberados pudo ser visto en la transmisión del acto, guardando silencio mientras escuchaban el discurso de las autoridades.

"Excarcelar a quien nunca debió estar tras las rejas no es un beneficio, no es un regalo ni un favor. La libertad es regla, no excepción", escribió el director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, en Twitter.

Foro Penal cifraba en 357 los presos políticos antes de estas excarcelaciones.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) precisó que 39 personas recibieron el beneficio procesal ayer viernes, entre los que figuran algunos involucrados en una agresión contra un diputado opositor durante la reciente campaña presidencial.

El régimen de Maduro quedó más aislado internacionalmente tras los comicios del 20 de mayo, boicoteados por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y desconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y 13 países de América Latina.

El 24 de mayo, tras jurar como presidente reelecto ante la Constituyente que rige con poderes absolutos, Maduro ofreció la liberación de opositores para "superar las heridas" de las protestas de 2014 y 2017, que dejaron unos 200 muertos.

Una veintena de manifestantes que estaban detenidos desde abril pasado fueron liberados el 25 de mayo, así como el estadounidense Joshua Holt, preso durante 24 meses bajo cargos de espionaje, tras un encuentro entre Maduro y el senador estadounidense Bob Corker.

Encabezando la lista de liberados ayer viernes se encuentra Ceballos, detenido en marzo de 2014 tras promover como alcalde en San Cristóbal (estado Táchira), protestas lideradas por el líder opositor Leopoldo López.

El más emblemático de los opositores presos, López, fue condenado a casi 14 años bajo acusación de incitar a la violencia en esas manifestaciones, y en julio de 2017 quedó en arresto domiciliario tras pasar casi dos años y medio en una prisión militar.

Ceballos, de 34 años, estaba acusado de "rebelión y agavillamiento" pero nunca fue llevado a juicio. En agosto de 2015, recibió medida de casa por cárcel, revocada un año después. En vísperas de las elecciones, Ceballos encabezó junto a decenas de opositores una protesta en El Helicoide, los calabozos del Servicio de Inteligencia (Sebin), en Caracas.

Otro de los liberados es el general retirado Ángel Vivas, de 61 años, quien se resistió a su arresto en 2014 empuñando un fusil en el techo de su casa. En ese entonces no fue detenido. "¡Abajo la tiranía, viva la libertad!", gritó Vivas, detenido en abril de 2017, al pasar, apoyado en un bastón, frente a las cámaras en un pasillo de la Cancillería.

Más liberados.

El régimen venezolano informó que, como parte del "llamamiento al diálogo y la reconciliación" serán excarcelados opositores que se encuentran presos desde 2002, año en el que se produjo el golpe de Estado que separó del poder por 48 horas a Hugo Chávez.

Por los hechos de 2002 fueron condenados 10 funcionarios de la extinta Policía Metropolitana (MP) acusados de ocho de los 19 asesinatos que se registraron el 11 de abril en el centro de Caracas.