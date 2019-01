Maduro aseguró que "viajó al futuro" y que vio que "todo salió bien"

En su afán de mostrar optimismo y que la situación en Venezuela no está convulsionada, el presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, apeló a una nueva forma de tratar de transmitir tranquilidad, al asegurar que viajó al futuro y vio que "todo salió bien". La frase del líder chavista fue dirigida a un grupo de militares el lunes de esta semana.



"Tengan la certeza de que todo saldrá bien y de que saldremos más fuertes y más sabios de toda esta coyuntura. No podrá un puñado de inmaduros improvisadores dañar la vida republicana de Venezuela". Acto seguido agregó: "Tengan la seguridad. Se los digo con certeza. Ya yo fui al futuro y volví y vi que todo sale bien y que la unión cívico-militar le garantiza la paz y la felicidad a nuestro pueblo".



Además el mandatario venezolano anunció que cuadruplicará el salario mínimo, pero no mencionó otras medidas económicas para superar cinco años de recesión y una hiperinflación que no se frena, durante su informe de gestión ante la Asamblea Nacional Constituyente.

Luego de cuatro horas de discurso el mandatario venezolano, que inició su segundo mandato hace una semana, dijo que el sueldo básico subirá a 18.000 bolívares desde 4.500 bolívares, un incremento de un 300%, en un escenario de hiperinflación de más de un millón y medio por ciento, según cálculos de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.

¿Qué pueden comprar los venezolanos ahora con un salario de aproximadamente US$ 7 al tipo de cambio en el mercado paralelo? Un kilo de carne, uno de pollo, de tomate y de cebolla, además de café y un cartón de huevos.



Maduro había dicho el domingo que estaba trabajando en un plan de recuperación económica, pero en su intervención ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), dominada por el oficialismo, no hubo grandes anuncios económicos.