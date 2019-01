Maduro, que está aislado, pide diálogo con Europa

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que abrió “canales de diálogo y de entendimiento” con embajadores de varios países de la Unión Europea (UE), solo días después de que el bloque reiteró que no reconoce el nuevo mandato de 6 años que juró la semana pasada el líder chavista.

“Sostuve una productiva reunión con embajadores de la Unión Europea. Conversamos temas de interés común y abrimos canales de diálogo y de entendimiento, en el marco del respeto y la autodeterminación de los pueblos”, dijo el gobernante en un mensaje en Twitter.

Sostuve una productiva reunión con embajadores de la Unión Europea. Conversamos temas de interés común y abrimos canales de diálogo y de entendimiento, en el marco del respeto y la autodeterminación de los pueblos. pic.twitter.com/AZh2RDpDMt — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 18 de enero de 2019

La televisión estatal VTV mostró imágenes de Maduro recibiendo en un salón del Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, a la embajadora de la UE en Caracas, Isabel Brilhante, así como a representantes de Francia, España, Grecia, Italia, Países Bajos, Gran Bretaña, Polonia, Rumanía, Portugal y Alemania.



Antes de reunirse con Maduro, la delegación fue recibida por el canciller venezolano, Jorge Arreaza. Salvo el mensaje de Maduro, no se tiene mayor información de los temas tratados en el encuentro.



La UE reiteró el pasado 10 que no reconoce la legitimidad del nuevo período de Maduro, que juró ese mismo día ante el Supremo.



El líder chavista se impuso con holgura en los comicios presidenciales de mayo pasado, tachados como “fraudulentos” y boicoteados por el grueso del antichavismo.



Por esta razón, la oposición local, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la UE no reconocen la legitimidad de su segundo término, que lo mantendrá en el cargo, al menos, hasta 2025.



El viernes, en una entrevista en la televisora Fox, Maduropidió un diálogo franco con el presidente de Estados Unidos Donald Trump.