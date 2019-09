Macri y Fernández lanzan sus spot de campaña electoral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La campaña electoral para las presidenciales argentinas del 27 de octubre entró en una nueva etapa ayer domingo con los anuncios en los medios de comunicación.

El spot de Juntos por el Cambio, del presidente Mauricio Macri, titulado Somos, muestra a diferentes personas anónimas bajo la consigna de que los votantes del presidente entienden que mejorar “lleva tiempo” y que “a veces esperar cuesta mucho”.



“Somos los optimistas, somos los que creemos en la honestidad, en la democracia, en el diálogo, en el respeto por el que piensa diferente”, se relata el spot.

En el momento en el que la pieza audiovisual se refiere a la aceptación entre quienes piensan “diferente”, se muestra a dos chicas, una con el pañuelo azul en contra del aborto y otra con el pañuelo verde a favor del aborto, hablando. La campaña por la legalización del aborto dividió a los argentinos en 2018, cuando la ley del aborto estuvo a punto de aprobarse.



El spot oficialista se refiere, además, a través de metáforas, en las obras públicas y la apertura comercial que ha llevado adelante el gobierno en los últimos años. “Somos las plazas donde ahora juegan los chicos, somos trenes cargados con nuestro esfuerzo (...), somos los que queremos un país normal”, dice la locución.

Así como la voz de Macri se sustituye en su anuncio por una voz de mujer, el opositor Alberto Fernández es quien locuta su mensaje, titulado Argentina de pie, una de las consignas de su Frente de Todos. “Hoy, los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo, que las deudas se pagan pero no a costa de más sufrimiento de la gente”, afirma.



Esto en referencia al desempleo que aumenta en el país y a las deudas del Estado con instituciones como el FMI, que concedió en 2018 un crédito de 56.300 millones de dólares a Argentina para paliar la crisis.



Fernández, que lleva como vicepresidenta a Cristina Kirchner, hace un alegato en contra del aumento de la pobreza, uno de los más acuciantes problemas de Argentina, que se sitúa en el 34%, y que crece con el aumento de la inflación, que es del 54,5% interanual a agosto, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)



“Que nuestros hijos tienen que estar en la escuela y que comer no puede ser un privilegio, que nos tenemos que vincular al mundo con la frente en alto y no de rodillas”, sostiene Fernández, que ha criticado el acuerdo firmado recientemente entre UE y Mercosur y que considera que hay que revisar para que sea mejor para los intereses del bloque suramericano. Fernández asegura que el objetivo de su coalición es que los “tiempos difíciles” dejen de “serlo” para poner a “la Argentina de pie”. (En base a EFE)