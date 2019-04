Macri comienza a armar su fórmula para octubre

El presidente argentino Mauricio Macri sondea a quién llevará de compañero de fórmula para pelear la reelección en las elecciones de octubre. Se maneja una posible fórmula con una mujer, y tres nombres suenan con fuerza: la actual vicepresidenta Gabriela Michetti, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich o la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley. Pero también una fórmula con algún dirigente de la Unión Cívica Radical, como puede ser el ex ministro de Economía, Martín Lousteau.

“En principio, no estamos cerrados a nada. Vamos a poner sobre la mesa todos los temas que planteen los socios de Cambiemos. Estamos dispuestos a escuchar a todos. Hoy tenemos que enfocarnos en la gestión y resolver los problemas que siguen vigentes. Ya habrá tiempo de definir éstos temas electorales”, dijo ayer miércoles al diario La Nación el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en referencia a la posibilidad de abrir la fórmula presidencial.



En las últimas horas, dirigentes de primera línea del radicalismo se mostraban sorprendidos por la posibilidad de una fórmula común con Macri. “No nos avisaron nada, nos enteramos por los medios, están tirando demasiado de la cuerda”, se quejó en la noche del martes uno de los miembros de la cúpula de la UCR, que reclama al Gobierno que modifique su política económica y otorgue más espacio al radicalismo en las decisiones trascendentes de gestión y en la estrategia electoral.



Fuentes cercanas al jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijeron que el debate por la vicepresidencia “no es un tema de discusión hoy”, a casi tres meses del cierre de listas para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que tendrán lugar en octubre y definirán los candidatos para octubre.



Otros dirigentes del macrismo ven con buenos ojos una fórmula Macri-Lousteau, porque “nos daría aire en momentos difíciles”, en los que se combinará la campaña con la crisis económica. La Nación informó ayer de una encuesta que está posicionando a Lousteau por encima de Macri en una posible interna de Cambiemos, el bloque político del presidente: Lousteau recibiría el 29,6% de los votos, en tanto Macri obtendría el 26,7%.

Waiver al FMI.

En medio de estos movimientos electorales, el gobierno argentino pidió un waiver (dispensa) al FMI con el fin de tener más tiempo para entregar algunos datos fiscales de la revisión del programa acordado el año pasado. La solicitud fue por una “cuestión simplemente de disponibilidad de ciertos datos” y no por algún tipo de incumplimiento al FMI, explicó un portavoz del Ministerio de Economía.



El directorio del FMI se reunirá mañana viernes para evaluar los resultados de la tercera revisión que una misión técnica en Argentina entre febrero y marzo último. Estas revisiones se realizan trimestralmente en el marco del acuerdo de asistencia a tres años que en 2018 firmaron Argentina y el FMI, por 56.300 millones de dólares.

Un tribunal le da hasta el lunes a Florencia K

El tribunal que tiene a cargo la causa Hotesur, donde se encuentra procesada Florencia Kirchner, le extendió la autorización para quedarse en Cuba hasta el lunes 15, aunque sigue vigente el plazo fijado por otro tribunal, a cargo de la causa Los Sauces, que vence hoy jueves. Si la hija de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no retorna hoy, y por ende no se presenta al tribunal 48 horas después de la fecha fijada para su regreso, podría ser declarada en rebeldía. Mientras tanto, su abogado, Carlos Beraldi, debe presentar los certificados médicos que había solicitado la Justicia la semana pasada para tener mayores precisiones sobre el estado de salud de Florencia. La expresidenta y actual senadora, y sus dos hijos, Máximo -actual diputado- y Florencia están siendo investigados por presunto lavado en las causas Los Sauces y Hotesur. Florencia es la única que no tiene fueros y en caso de una condena puede ir a prisión.