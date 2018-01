El libro que enfureció a Trump salió a la venta pese a amenaza

La Casa Blanca hierve, pese a que en Washington están pasando por uno de los inviernos más crudos de la historia de Estados Unidos. Para Donald Trump el "ciclón bomba", como se denomina al fenómeno climático que trajo la ola de frío en la costa este de Estados Unidos, llegó en formato de libro. Fire and Fury: Inside the Trump White House (Fuego y furia. En la Casa Blanca de Trump) se puso ayer viernes a la venta en las librerías. La ira de Trump es porque lo muestra como un hombre absolutamente incapaz de imponer orden en su gobierno.

El autor del libro, Michael Wolff, afirmó ayer viernes que en las entrevistas realizadas para el trabajo verificó que "el 100% de quienes lo rodean" cuestionan si Trump realmente tiene condiciones para conducir los destinos de la Casa Blanca. "Todos lo han descrito de la misma manera, dicen que es como un niño, lo que quieren decir es que necesita satisfacción inmediata, todo gira en torno a él", dijo Wolff en una entrevista a la red NBC.

"Dicen que es un imbécil, un idiota", insistió el periodista y escritor. "Es necesario tener en cuenta que es un hombre que no lee, un hombre que no escucha", añadió.

Este viernes se conoció también que a inicios de diciembre varios legisladores mantuvieron en el Capitolio una reunión a puerta cerrada con la psiquiatra Bandy Lee, para discutir precisamente el estado del presidente Trump.

Los encuentros tuvieron lugar el 5 y 6 de diciembre en Washington, según el portal de noticias Político, y en ellos una docena de legisladores, entre los cuales se encontraría un senador republicano, plantearon sus preocupaciones a la profesora de psiquiatría de la Universidad de Yale.

La elección de Lee no fue en ningún caso casual puesto que entre sus trabajos destaca el haber editado la publicación The Dangerous Case of Donald Trump (El Peligroso Caso de Donald Trump), una colección de testimonios en la que una veintena de expertos en psiquiatría abordaban la salud mental del presidente.

De acuerdo con Lee, la necesidad de Trump de expresarse constantemente, y sin filtro, a través de su cuenta de Twitter "es una indicación de que se está viniendo abajo debido al estrés".

"Trump va a ponerse peor y se volverá incontenible debido a la presión de la presidencia", declaró Lee a Político.

Este jueves, Trump atacó violentamente en Twitter la publicación del libro de Wolff. El presidente aseguró que "nunca habló para un libro" y que ni siquiera autorizó que Wolff tuviera acceso libre a la Casa Blanca.

Wolff respondió sin dudas: "Mi credibilidad está siendo cuestionada por el hombre con menos credibilidad que cualquiera que alguna vez haya caminado en este mundo".

El lanzamiento de Fire and Fury estaba originalmente programado para el martes, pero fue adelantado para ayer viernes por la expectativa.

El jueves, un abogado de Trump envió una carta de 11 páginas al editor del libro conminándolo a suspender su publicación y distribución, y exigió "una retractación plena y completa así como un pedido de disculpas".

Sin embargo, poco más tarde la editora anunció la decisión de adelantar el lanzamiento del libro a raíz de una "demanda sin precedentes".

Desde el miércoles, cuando se conocieron extractos de su contenido, el libro encabeza todas las listas de demanda de compra anticipada.

En referencia a la carta del abogado de Trump, Wolff comentó este viernes que deseaba saber "a dónde le envío unos chocolates. Porque no solamente me está ayudando a vender mi libro, sino que también me está ayudando a probar el punto central del libro". En opinión del autor, "es extraordinario que el presidente de Estados Unidos trate de impedir la publicación de un libro", advirtió.

Preguntado por el estado mental del presidente, Wolff respondió con una cita de algo que le dijo el exasesor y estratega de Trump, Steve Bannon: "La ha perdido (la cabeza)".

Trump vs. Bannon.

Trump, por su parte, continuó ayer viernes su batalla con Bannon, al que el miércoles acusó de haber "perdido la cabeza" por haber calificado de "traición" y "antipatriótica" la decisión del hijo del mandatario, Donald Trump Jr., de reunirse en junio de 2016 con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya.

"La familia Mercer rompió recientemente con el filtrador conocido como el Chapucero Steve Bannon. ¡Inteligente (decisión)!", escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter.

Se refería un comunicado de Rebekah Mercer, una multimillonaria donante republicana y accionista de la publicación ultraconservadora Breitbart News, de la que Bannon es presidente, en la que aseguraba que ya no lo estaba financiando y no apoyaba "sus acciones y declaraciones recientes".

FRAGMENTOS DEL LIBRO

Steve Bannon, exasesor. “Tres altos tipos de la campaña (Donald Jr, Kushner y Manafort) pensaron que era una buena idea reunirse con un gobierno extranjero en la Torre Trump. Aún ninguno piensa que eso no es una traición, o algo poco patriótico o simplemente una mierda, y yo creo que fue las tres cosas”.



Steve Bannon, exasesor.

“(Jared Kushner e Ivanka) hicieron un acuerdo: si en el futuro surge la oportunidad, ella será quien disputará la presidencia. La primera mujer en ser presidente de Estados Unidos, pensó Ivanka, no sería Hillary Clinton: sería Ivanka Trump”.

Steve Bannon, exasesor. “Él (Trump) tiene miedo de ser envenenado. Es la razón por la que le gusta tanto comer en McDonald’s: nadie sabe que va a ir y la comida es preparada sin esa información”.



Michael Wolff, el autor.

“Trump y Melania duermen en habitaciones separadas, confirmando los rumores de que «si el matrimonio estaba en la misma ciudad, ella se negaba a acostarse con él»”.



Ofensiva y defensa

EL FBI TRAS LOS CLINTON. El FBI está investigando a la fundación del expresidente Bill Clinton debido a presiones del actual mandatario Donald Trump y en medio de denuncias de corrupción hechas por legisladores republicanos. CNN, The New York Times y The Hill, un sitio de noticias enfocado en el Congreso, confirmaron que investigadores del Departamento de Justicia están revisando asuntos relacionados con supuestas donaciones de la Fundación Clinton a cambio de favores políticos cuando la esposa del expresidente, Hillary Clinton, era secretaria de Estado entre 2009 y 2013. El Departamento de Justicia había informado en noviembre que el fiscal general Jeff Sessions estaba evaluando indagar oficialmente un acuerdo sobre uranio que involucraba a un donante de la Fundación Clinton. Nick Merrill, portavoz de Hillary Clinton, dijo a The Hill que la investigación era “una farsa” y aseguró que Sessions “estaba haciendo lo que Trump le ordenaba” al seguir adelante con el caso.

REX TILLERSON ACLARA. El secretario de Estado, Rex Tillerson, aseguró ayer viernes que nunca cuestionó la salud mental de Trump, distanciándose así de la polémica sobre las condiciones del mandatario de mantenerse en la Casa Blanca. “Nunca he cuestionado su salud mental. No tengo razones para hacerlo”, dijo Tillerson a la red CNN. La polémica nacional sobre el estado mental de Trump se aceleró con la publicación esta semana del libro que narra el caos reinante en la Casa Blanca desde su elección.

EL AUTOR "Todos dicen que Trump es como un niño"

El autor del libro sobre el primer año de Donald Trump en la Casa Blanca dijo que había hablado con él mientras lo escribía, contradiciendo la afirmación del mandatario de que nunca conversó con el periodista y no le autorizó el acceso a la Casa Blanca. El libro de Michael Wolff Fire and Fury: Inside the Trump White House (Fuego y furia. Dentro de la Casa Blanca de Trump) muestra una Casa Blanca caótica, un presidente que no estaba preparado para ganar en 2016 y asesores de Trump que menosprecian sus capacidades.

Wolff contó a la cadena de televisión NBC ayer viernes que los asesores de Trump le dijeron que ven al mandatario como alguien infantil. "Definitivamente hablé con el presidente. Si se dio cuenta de que era una entrevista o no, no lo sé, pero ciertamente no fue extra-oficial", dijo en el programa Today de NBC, y agregó que había conversado con personas con las que Trump trata a diario.

Cuando se le pidió aclarar a qué se refería cuando escribió que todo el círculo cercano a Trump cuestionaba su aptitud para el cargo, Wolff dijo: "el 100 por ciento de las personas a su alrededor (...) Todos dicen que es como un niño".

Trump había publicado en Twitter el jueves por la noche: "autoricé acceso cero a la Casa Blanca (en realidad lo rechacé muchas veces) por autor de un libro falso. Nunca hablé con él por el libro".