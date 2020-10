Justicia belga condenó a mujer de 89 años que asesinó a su amiga de 93, de la cual era heredera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La justicia belga condenó el viernes a una mujer de 89 años a una pena de 10 años de prisión por el asesinato a puñaladas de su mejor amiga, de 93 años, quien la había designado como heredera de la mayor parte de su fortuna.

Clara Maes tenía 84 años cuando ocurrió el asesinato, en 2015, y siempre negó cualquier participación en el crimen.



Un jurado popular del tribunal penal de Arlon, en el sur francófono de Bélgica, la condenó de cualquier forma a 10 años de cárcel, aunque no fue encarcelada debido a su precaria salud.



"Su estado de salud no permite su encarcelamiento en un centro penitenciario", declaró su abogada, Emilie Romain.



Ahora corresponde a la Fiscalía General de Lieja hacer cumplir la sentencia, pero "a priori no debe haber ejecución" de la pena, añadió la abogada, quien señaló que Maes había podido regresar a su casa de retiro.



El juicio atrajo la atención por la avanzada edad de la acusada, quien tuvo enormes dificultades para instalarse en la silla durante el juicio y se mantuvo imperturbable durante los interrogatorios, cuando apenas respondía a preguntas murmurando "no lo recuerdo".



El 3 de enero de 2015, el cuerpo de Suzanne Thibeau, de 93 años, fue encontrado en un charco de sangre en su casa.



La investigación mostró que había recibido en la mañana la visita de su vieja amiga Clara, quien como todos los días se ofreció a traerle pan o lavarle los platos, según informó la agencia de prensa Belga.



Maes fue la última persona que vio a Thibeau con vida, pero se convirtió en la sospechosa número uno del crimen cuando los investigadores notaron inconsistencias en sus explicaciones.



En la audiencia previa a los juicios, testigos explicaron que las relaciones entre las dos amigas se habían deteriorado debido al fuerte carácter de Maes.



Thibeau, viuda sin hijos, había designado a como heredera del 70% de su patrimonio a Maes, quien también recibió una donación de cerca de 300.000 euros (US$ 355.000) por parte de su amiga, según consta en escritura notarial de septiembre de 2014.