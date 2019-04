Juan Guaidó descartó la opción militar para sacar a Nicolás Maduro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

No habrá intervención militar en Venezuela para derrotar al régimen de Nicolás Maduro. Así lo aseguró el líder opositor Juan Guaidó, en una entrevista con el diario argentino Clarín. Las declaraciones de Guaidó, proclamado presidente interino el pasado 23 de enero, llegan un día antes de la reunión del Grupo de Lima hoy lunes en Santiago, y al cierre de la gira del secretario de Estado, Mike Pompeo, por cuatro países de la región con el tema Venezuela como el principal en su maleta.

"El único que puede autorizar una misión e intervención extranjera es el Parlamento nacional. Esto elimina cualquier posibilidad de intervención militar", dijo Guaidó en Caracas al diario argentino, que publicó ayer domingo la entrevista.

El líder opositor, reconocido por más de medio centenar de países, insistió en que desde la oposición nunca han "puesto la opción militar sobre la mesa". "Hemos hablado de cooperación internacional", aseveró. A su juicio, es el propio Maduro el que busca una "solución militar" cuando "va y habla con (el presidente sirio) Bashar Al Assad y amenaza en convertir al país en otra Siria" y "abriendo vuelos de los iraníes entre Teherán y Caracas".

"Aquí de hecho ya existe intervención militar ilegítima como la rusa y la cubana permitida por Maduro", afirmó Guaidó, quien insistió en que en Venezuela "hay tropas rusas no autorizadas".

Guaidó aseguró que espera un pronunciamiento de los generales que comandan las Fuerzas Armadas venezolanas. "El 97% del país está en contra de Maduro y el 91% quiere un cambio de gobierno, según los últimos sondeos. Estamos, entonces, esperando que los generales activos se pronuncien".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que encabeza la ofensiva internacional para derrocar a Maduro, ha admitido manejar la opción militar en Venezuela, una posibilidad descartada por todos los gobiernos de América Latina que no reconocen al régimen chavista.

Más directo fue el senador por Florida, Rick Scott, quien el jueves "urgió a una intervención militar" para ingresar la ayuda humanitaria.

Grupo de Lima.

Este grupo de países integra el Grupo de Lima, que hoy lunes se reunirá en Santiago.

"Chile reitera una vez más su compromiso con una salida pacífica y diplomática a la grave crisis que se vive en ese país hermano", declaró el canciller Roberto Ampuero en un video difundido ayer domingo.

El Grupo de Lima está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

"Es necesario que el Grupo de Lima avance hacia una nueva fase y redoble su trabajo para conseguir que nuevos actores internacionales se sumen a la presión contra la dictadura para que Venezuela recupere su democracia", insistió Ampuero.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 3 millones de venezolanos han emigrado de su país desde 2015 y el flujo migratorio continúa en aumento.

Maduro ha asegurado su permanencia en el poder hasta el 2024 luego de que el año pasado ganara la reelección en unos comicios tachados de fraudulentos por la oposición, que no participó.

3 millones.

En los seis años que lleva en el poder, Venezuela entró en la peor crisis económica de su historia. La inflación pasó de 56% a 1.700.000% y el sueldo mínimo se redujo de 200 a unos seis dólares, lo que mantiene a millones de personas en la miseria.

El sábado Maduro ordenó a la milicia dedicarse a la producción agrícola y elevó a 3 millones la meta de miembros que debe tener ese cuerpo para fines de este año. Ese día Maduro recordó con un acto militar el intento de golpe de Estado en abril del 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez, una fecha en la que también se celebra el día de las milicias.

Creada por Chávez en el 2008, la milicia está conformada por civiles voluntarios, depende de la presidencia y complementa a la Fuerza Armada.

En el acto, al que asistieron miles de milicianos uniformados de caqui y camuflaje, Maduro dijo que los integrantes de ese cuerpo suman actualmente más de dos millones de personas en todo el país, superando los 1,6 millones estimados en diciembre.

"Pongo una nueva meta (...) llegar a 3 millones de milicianos", dijo Maduro en el acto.

A los milicianos "procedo a darles la orden (...) de dedicarse a la producción (...) fusil al hombro listo para defender la patria y abriendo el surco para sembrar la semilla y producir el alimento para la comunidad, para el pueblo", dijo buscando levantar el ánimo a su gente.

Mike Pompeo en la frontera venezolana

El secretario de Estado, Mike Pompeo, visitó ayer domingo un albergue y el puente internacional Simón Bolívar, principal paso fronterizo de Colombia con Venezuela, acompañado del presidente Iván Duque.

Pompeo, que llegó por la tarde a Cúcuta, capital del departamento colombiano de Norte de Santander, se dirigió primero a un albergue que acoge a inmigrantes venezolanos, donde se encontró con Duque y su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, así como con Humberto Calderón Berti, embajador en Colombia del proclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

Al finalizar el recorrido por el albergue, Pompeo firmó un mural de visitantes en el que escribió en inglés "Blessings to you all" (Bendiciones para todos). Debajo firmó Duque con la frase: "Estamos unidos con solidaridad y afecto".

Posteriormente se trasladó al puente Simón Bolívar, que conecta a Cúcuta con la ciudad venezolana de San Antonio del Táchira, donde en medio de una nube de periodistas y de guardaespaldas con escudos blindados recorrieron el lado colombiano y escucharon gritos de "libertad, libertad" de una multitud de venezolanos. Pompeo y Duque estrecharon manos de algunos de los venezolanos que golpeaban las vallas para llamar la atención al grito de "¡Duque, ayúdenos!".