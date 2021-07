¿Quién era Jovenel Moïse, el presidente de Haití que fue asesinado en su casa?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Haití, Jovenel Moise, fue asesinado el miércoles en su casa por un comando integrado por personas extranjeras, anunció el primer ministro saliente, Claude Joseph.

En tanto, la esposa del presidente resultó herida en el ataque y fue hospitalizada, dijo Joseph, quien pidió calma a la población y aseguró que la policía y el ejército se encargan de mantener el orden.

"El presidente fue asesinado en su casa por extranjeros que hablaban inglés y español", dijo el primer ministro.

¿Quién fue Jovenel Moïse?

El presidente, que nació en una familia de bajos ingresos en Trou-du-Nord de acuerdo a Infobae, se enfrentó a una fuerte oposición por parte de sectores de la sociedad que consideraban su mandato ilegítimo.



Hijo de un mecánico y agricultor y de una costurera, en 1974 se trasladó con su familia a la capital del país, donde hizo estudios secundarios en el liceo Toussaint y en el centro cultural del colegio Canado Haïtien, regentado por los Hermanos del Sagrado Corazón.



Moïse, que fue asesinado a los 53 años, cursó estudios de Ciencias de la Educación en la Universidad de Quisqueya y en 1996 se trasladó a Port-de-Paix, capital del departamento de Nordoeste, donde creó la empresa Jomar Auto Parts y, poco después, explotó una finca de 10 hectáreas dedicadas al cultivo del banano.



En 2001, junto con la compañía Culligan, emprendió proyectos para llevar agua canalizada a zonas del Nordeste y de Noroeste del país.



Luego se convirtió en secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Haití (CCIH). En 2008 fue socio de la empresa eléctrica solar y eólica Compagnie Haïtienne d'Energie (Comphener SA).



En 2012 puso en marcha, a través de su empresa Agritrans, en la que ocupaba el puesto de presidente-director general, el proyecto agrícola Nourribio en su localidad natal, una plantación platanera de una extensión de 10 hectáreas.



Abandonó los puestos de responsabilidad en Agritrans y el 15 de septiembre de 2015 lanzó su candidatura para las presidenciales de ese año por el oficialista Partido Haitiano Tet Kale (PHTK).

En la primera vuelta de las presidenciales de octubre de 2015, Moïse fue el candidato más votado, con el 32,76% de los votos, y pasó a la segunda vuelta de diciembre junto a Jude Celestin, de la Liga Alternativa por el Progreso y Emancipación Haitiana (LAPEH), quien obtuvo un 25,29%. Pero, hubo denuncias de fraude masivo a su favor que obligó al aplazamiento electoral para revisar los resultados.



Celestin se negó a participar en la segunda vuelta el 24 de enero de 2016, por considerar que había parcialidad de este órgano electoral al consentir el supuesto fraude.



El país permaneció sin presidente al expirar el mandato de Michel Martelly el 7 de febrero de 2016, por lo que días después le relevó de forma interina Jocelerme Privert, presidente del Senado.



El 6 de junio de ese año el nuevo Consejo Electoral Provisional (CEP) invalidó los resultados de octubre de 2015 y convocó nuevas presidenciales para el 9 de octubre, a las que concurrió Moïse por el PHTK. El paso del huracán "Matthew" días antes de la celebración de los comicios, con casi 600 muertos, obligó a su aplazamiento.



Consiguió la elección presidencial en la primera vuelta en noviembre de 2016, con el 55,60% de los votos.



Dos semanas antes de su toma de posesión, el 7 de febrero de 2017, prestó declaración ante un juez por las sospechas de lavado de dinero, por una investigación iniciada en 2013, acusaciones que él rechazó.



El año pasado, fue entrevistado por El País de Madrid donde manifestó que su mandato “empezó el 7 de febrero del 2017 y termina el 7 de febrero del 2022. Entregaré el poder a su propietario que es el pueblo de Haití. Los oligarcas corruptos acostumbrados a controlar a los presidentes, a los ministros, al Parlamento y al poder judicial piensan que pueden tomar la presidencia, pero solo hay un camino: elecciones. Y yo no participaré en esas elecciones”.

Reforma constitucional

Las autoridades electorales han convocado para el próximo 26 de septiembre elecciones presidenciales y legislativas, y además un referéndum para votar una nueva Constitución, cuya adopción fue impulsada por Moise. Esta reforma se aplazó dos veces debido a la pandemia de coronavirus.

La reforma constitucional, apoyada por Moise y destinada a reforzar el Poder Ejecutivo, ha sido rechazada mayoritariamente por la oposición y muchas organizaciones de la sociedad civil.



La Carta Magna actual fue redactada en 1987, tras la caída de la dictadura de Duvalier, y declara que "toda consulta popular destinada a modificar la Constitución por referéndum está formalmente prohibida".



Los críticos también han afirmado que es imposible organizar una consulta debido a la inseguridad que sufre el país.

Polémico decreto

Previo a su asesinato, el Gobierno de Haití concedió el pasado lunes la exención de responsabilidad total y completa a los ex primeros ministros y ministros que sirvieron al país entre 1991 y 2017, en un nuevo polémico decreto de quien fue presidente.



El llamado "descargo" es un documento que acredita la limpieza de la gestión de los exfuncionarios y es un requisito necesario para presentarse como candidato a las próximas elecciones, que están previstas para el próximo 26 de septiembre.



El decreto es polémico porque la Constitución establece que el descargo a los ex miembros del Ejecutivo solo puede ser concedido por una comisión mixta del Senado y de la Cámara de los Diputados.



En el decreto, se afirma que hay un informe del Tribunal Superior de Cuentas y Contencioso Administrativo que es favorable a la gestión de los ex ministros beneficiados, cuyos nombres no han sido citados.



También se justifica la necesidad del decreto considerando que el ritmo de concesión de la exención de responsabilidad por parte del Parlamento penaliza a los exfuncionarios, porque les puede privar de derechos civiles, como el de presentarse a las elecciones.



En el pasado, las autoridades electorales excluyeron a varios políticos de las listas de candidatos debido a que no consiguieron obtener el descargo por su gestión a tiempo antes de la disolución del Parlamento.

Nuevo primer ministro nombrado el lunes



Jovenel Moise, nombró el lunes a Ariel Henry como nuevo primer ministro con la tarea de formar un Gobierno de consenso que integre a diferentes sectores de la vida política del país. Henry es el séptimo primer ministro de Moïse en 4 años



El nuevo jefe de Gobierno, el quinto nombrado por Moise, deberá enfrentar la grave crisis de seguridad que atraviesa el país y apoyar la organización del referéndum constitucional y las elecciones presidenciales y legislativas, previstas para el próximo 26 de septiembre.



"He nombrado al ciudadano Ariel Henry para el cargo de primer ministro. Tendrá que formar un Gobierno abierto que incluya las fuerzas vivas de la nación, resolver el flagrante problema de la inseguridad y apoyar al Comité Electoral Provisional en la realización de las elecciones generales y el referéndum", dijo Moise en un mensaje en Twitter.



El nombramiento del nuevo primer ministro fue el resultado de conversaciones de Moise con otros partidos aliados y de la oposición moderada para formar un Gobierno de consenso, de cara a los últimos meses de su mandato, que concluye el 7 de febrero de 2022.



Varios partidos de oposición, en su mayoría de izquierdas, no se han sumado a estas conversaciones puesto que no reconocen la legitimidad de Moise, al considerar que su mandato concluyó en febrero de 2021.

Crisis en Haití



Haití atraviesa una fuerte crisis política desde mediados de 2018 y vivió su momento más grave el pasado 7 de febrero, fecha en la que Moise denunció que la oposición, con el apoyo de jueces, tramaban un golpe de Estado.



Este país está plagado de inseguridad, particularmente de secuestros para pedir rescate llevados a cabo por bandas que gozan de una virtual impunidad. El presidente Moïse, acusado de inacción ante la crisis, se enfrentó a una fuerte desconfianza por parte de gran parte de la población civil.



Haití también se enfrenta a la pobreza crónica y a los recurrentes desastres naturales



Más de 150 personas fueron asesinadas y otras 200 secuestradas entre el 1 y el 30 de junio pasado en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, reveló ayer un informe del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH).



"El país está asediado por bandas armadas que siembran el terror, asesinatos, secuestros, violaciones (...) Puerto Príncipe está sitiado en el sur, el norte y el este. Asistimos a una sociedad cada vez más pasiva mientras el país está asediado", lamentó la organización no gubernamental en un documento.

La entidad sostuvo que estas cifras son solo indicadores, dado que el 75 % de los secuestros son colectivos, una nueva forma de este crimen utilizada desde mayo en la capital.



Al menos 6 extranjeros han sido secuestrados, lo que eleva el total a 20 en el primer semestre de 2021. Tres departamentos están aislados del resto del país, según este informe, que habla de "la hegemonía del crimen en Haití".

Del 1 de enero al 21 de junio, 30 policías fueron asesinados frente a los 26 de 2020, según la ONG, que sostiene que algunos son mutilados, desaparecidos, secuestrados, torturados, etc.