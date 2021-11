Irán aumentó reserva de uranio enriquecido a semanas de negociaciones por pacto nuclear

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Irán afirmó que ha aumentado significativamente sus reservas de uranio altamente enriquecido, a pocas semanas de que se reanuden las conversaciones para volver al acuerdo multilateral de 2015 que limitaba su programa nuclear.

Teherán ha ido abandonando paulatinamente sus compromisos tomados con las principales potencias, después de que Estados Unidos se retirara unilateralmente del pacto y restableciera sus sanciones.

"Hemos superado los 210 kg de uranio enriquecido al 20% y hemos producido (hasta) 25 kg al 60%", declaró el miércoles por la noche Behrouz Kamalvandi, portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), citado por la agencia oficial Irna.



En abril, la República Islámica de Irán anunció que había superado el umbral sin precedentes de enriquecimiento de uranio al 60% y, en septiembre, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo que el país había producido 10 kg.



Un mes más tarde, el 10 de octubre, Mohamad Eslami, jefe del OIEA, indicó que las existencias de uranio enriquecido al 20% habían superado los 120 kg, existencias que en teoría permiten producir isótopos médicos, utilizados en particular en el diagnóstico de ciertos cánceres.



Para fabricar una bomba nuclear hay que enriquecer el uranio al 90%, algo que Irán no ha hecho hasta ahora, pero los países occidentales están preocupados por los rápidos avances de Teherán.



Irán lleva décadas afirmando que su programa nuclear es pacífico y que no busca desarrollar un arma nuclear.

Las negociaciones para salvar el acuerdo sobre el programa nuclear iraní, estancadas desde junio, se reanudarán el 29 de noviembre en Viena, en medio de crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán.



Las conversaciones se centrarán "en la perspectiva de un posible regreso de Estados Unidos" al pacto y "en cómo garantizar la aplicación plena y efectiva del acuerdo por todas las partes", según la Unión Europea.