Infantino: “Me siento árabe, gay, trabajador migrante”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró sentirse “árabe, africano, gay y trabajador migrante”, ayer en Doha en una multitudinaria conferencia de prensa en la víspera de la apertura del Mundial de Catar, en la que criticó la “hipocresía” y las “lecciones de moral” de los países occidentales.



“Hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador migrante”, dijo el italo-suizo al principio de su discurso, que duró una hora exacta.

Discurso

“Esto me recuerda mi historia personal porque soy hijo de trabajadores migrantes. Sé lo que quiere decir ser discriminado, ser acosado como extranjero. Como niño fui discriminado (en Suiza) porque era pelirrojo, porque tenía pecas, era italiano, hablaba mal el alemán”, continuó.



“Lo que pasa en este momento es profundamente injusto”, afirmó. “Las críticas por el Mundial son hipócritas. Por lo que los europeos hemos hecho durante los últimos 3.000 años deberíamos estar pidiendo perdón los próximos 3.000 antes de dar lecciones de moral a los otros. Estas lecciones de moral son simplemente hipocresía”, insistió.



El dirigente recordó los artículos aparecidos en España, Inglaterra o Francia en los que se describía a aficionados asiáticos como “falsos hinchas” por apoyar a las grandes potencias en los días previos al Mundial.



“Esto es racismo puro, cada uno en el mundo tiene el derecho de apoyar al equipo que quiera”, dijo.

Las autoridades de Catar están en el punto de mira por organizaciones internacionales por el trato a cientos de miles de trabajadores llegados sobre todo de Asia para levantar las infraestructuras del Mundial.



Infantino dijo: “Entre las grandes empresas que ganan miles de millones en Catar, ¿cuántas se han preocupado por la suerte de los trabajadores migrantes? Ninguna, porque un cambio en la legislación quiere decir menos ingresos. Nosotros lo hemos hecho. ¿Por qué nadie reconoce este progreso?”, dijo.



Además, la homosexualidad es ilegal en Catar, pero los organizadores de la Copa aseguraron que las parejas homosexuales no serán molestadas durante el torneo.



Infantino también destacó los avances de Catar en derechos humanos en los últimos años.

Amnistía

Amnistía Internacional (AI) criticó ayer a Infantino, por no reconocer “el precio que pagaron los trabajadores inmigrantes” para hacer posible el Mundial en Catar y pidió que destine parte de las ganancias del torneo a compensarlos.



“Al descartar las críticas legítimas por violaciones de los derechos humanos, Gianni Infantino desestima el enorme precio que pagaron los trabajadores inmigrantes para hacer posible su torneo insignia, así como la responsabilidad de la FIFA en ello”, declaró Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de AI.



“Las demandas de igualdad, dignidad y compensación no pueden tratarse como si fueran una especie de guerra cultural: son derechos humanos universales que la FIFA se ha comprometido a respetar en sus propios estatutos”, afirma.



Cockburn señala que, “si hay un pequeño rayo de esperanza, es que Infantino ha anunciado que la FIFA establecerá un fondo de legado de la Copa del Mundo”. “Si la FIFA quiere salvar algo de este torneo, debe comprometerse a invertir una parte significativa de los 6.000 millones de dólares que ganará y asegurarse de que este fondo se utiliza para compensar directamente a los trabajadores y sus familias”, señala el comunicado.