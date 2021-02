El hombre más rico del mundo reveló cuántas horas duerme y cuánto le dedica al trabajo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El multimillonario CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, reveló en una reciente entrevista concedida a un popular podcast cuánto tiempo dedica a dormir y cómo es su horario de descanso.

"Intenté dormir menos, pero luego la productividad total disminuye", señaló en el podcast The Joe Rogan Experience. "No quiero dormir más de seis horas", enfatizó.

Musk aseguró que durante sus jornadas dedica muchas horas a trabajar, lo que lo llevó incluso a dormir en el piso de su despacho de Tesla, como reconoció al Wall Street Journal.

"Trabajo mucho, normalmente estoy en reuniones de trabajo hasta la una o dos de la mañana. Los sábados y los domingos normalmente no, pero a veces sucede", expresó.

"Hubo momentos en los que, algunas semanas, solo dormía unas horas y trabajaba los siete días de la semana”, aseguró en 2018, según recoge CNBC. "Algunas de esas semanas deben haber sido de 120 horas de trabajo", agregó.

De todas maneras, admitió que esos horarios y hábitos no eran saludables. "Nadie debería dedicar tantas horas a su trabajo, no es recomendable. Te volvés un poco loco si trabajás 120 horas a la semana", afirmó Musk, que en enero superó al fundador de Amazon, Jeff Bezos, como la mayor fortuna del mundo, con un patrimonio neto estimado de US$ 188.500 millones.