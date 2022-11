“Es usted hombre o qué”, la ira de las madres de soldados rusos con Vladimir Putin

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Vladimir Putin intentó ayer viernes calmar a las madres de los soldados rusos que envió a combatir a Ucrania, a las que dijo que solucionará los problemas de abastecimiento que afrontan los militares, y les prometió la victoria en el campo de batalla.

Las madres, entre las que no figuraba el Comité de Madres y Esposas creado recientemente y muy crítico con el Kremlin, expusieron la necesidad de nuevos uniformes, comida caliente, subsidios y ofertas profesionales tras participar en la campaña militar en Ucrania.



“Nosotros, como ustedes han dicho, debemos lograr nuestros objetivos. Y los lograremos. Sin ninguna duda”, aseguró Putin, pese a la retirada de las tropas rusas en los últimos tres meses de varios bastiones ucranianos, incluido el norte de la región de Jersón.



Putin reconoció la necesidad de “deshacerse” de aquellos funcionarios que tratan a los ciudadanos “con arrogancia” y “frialdad”, especialmente en el marco de la guerra, que provocó el éxodo de cientos de miles de rusos en edad militar.

Al abrir la reunión, Putin también dijo “compartir” el dolor de las madres que han perdido a sus hijos en el frente ucraniano y abogó por crear un sistema de rehabilitación para los soldados heridos.



Al respecto, subrayó que los hospitales militares solo tienen cubiertas un 38% de sus camas, aunque el portal Mediazona informó ayer sobre 9.311 soldados muertos.



El Ministerio de Defensa ruso informó solo en tres ocasiones sobre las bajas en sus filas desde el inicio de la invasión en febrero, la última el pasado 21 de septiembre, cuando Putin anunció la movilización parcial.



Entonces, Rusia estimó los muertos en 5.937, cuando Ucrania cifra en decenas de miles los rusos muertos en los últimos nueve meses.



Putin también reconoció que ahora es “evidente” que Rusia podía haber iniciado mucho antes la “reunificación”, en alusión a la anexión de cuatro regiones ucranianas, lo que hubiera evitado muchas muertes entre los civiles.

"¿De nuevo se esconde?"

Muchas mujeres se han quejado en diferentes regiones del país por la ausencia de instrucción militar y las malas condiciones en las que tienen que servir sus maridos e hijos enviados al frente ucraniano.



El recién creado Comité de Madres y Esposas denuncia que las mujeres invitadas a la reunión con Putin son afines al Kremlin.



“¿Vladimir Vladimirovich (patronímico de Putin), es usted hombre o qué? (...) Estamos aquí en Moscú, estamos dispuestas a reunirnos con usted. Esperamos su respuesta. ¿O de nuevo se esconde?”, dijo Olga Tsukanova, jefa de dicho comité, en las redes sociales.



Olga viajó a Moscú desde la ciudad de Samara, a 900 km al este de la capital rusa, con la esperanza de ser recibida en el Kremlin. En vano. “Me imagino que tienen miedo de que haga preguntas molestas. ¡Pero hay que solucionar este problema!”, señaló.



La oposición rusa se ha dirigido Putin para que firme un decreto que ponga fin, de una vez por todas, a la movilización parcial, informó esta semana a EFE Emilia Slabunova, diputada del partido liberal Yábloko, ya que activistas han denunciado que en algunas regiones continúa el alistamiento.



El Kremlin, tras ordenar una movilización parcial en septiembre, aseguró que los centenares de miles de efectivos enrolados serían debidamente entrenados, recibirían equipos apropiados y no serían enviados a primera línea del frente.



Unas promesas que se han revelado en gran parte vanas: hay soldados movilizados que han muerto en el frente, se han reclutado hombres no aptos, como padres de familia y personas de edad avanzada; los equipos adecuados escasean y muchos de los movilizados no han recibido formación militar.



Ese reclutamiento desordenado obligó a las autoridades a admitir “errores” y despertó inquietud entre los familiares de los enviados a Ucrania.

Esa preocupación, que podría derivar en descontento social, ha puesto al Kremlin en una posición delicada: aunque las autoridades repriman de forma implacable cualquier cuestionamiento de la ofensiva en Ucrania, la voz de las esposas de los soldados es respetada y si fueran encarceladas, el impacto en la sociedad rusa sería notable.



En la sociedad rusa “existe el sentimiento inconsciente de que las mujeres tienen derecho” a exigirle explicaciones al poder, apunta Alexéi Levinson, sociólogo del centro independiente Levada.



De momento, el movimiento es dispar, poco coordinado. En redes sociales, se divulgan los llamados de familiares que lo están pasando mal en el frente, y se están creando colectivos informales en torno a algunas figuras destacadas.



Con todo, hay mujeres que temen tener problemas o provocárselos a sus familiares en el frente si hablan con la prensa, sobre todo si es extranjera.



“Hemos enviado cartas oficiales a las autoridades”, escribió a la AFP una de ellas, pidiendo permanecer en el anonimato.



“No son los periodistas quienes sacarán a nuestros hombres de las trincheras y no queremos causarles todavía más problemas”.