Hallan video en el que el atacante de Cristina Kirchner manipula el arma y simula un disparo

Un video hallado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la tarjeta de memoria del celular de Fernando Sabag Montiel muestra en primer plano a un hombre, que para los investigadores es el detenido, manipular la corredera del arma, tirarla hacia atrás en el movimiento para cargar un proyectil, y gatillar al vacío.



La filmación hallada sería del mes de julio y ya está en poder de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que se acercó el viernes a la sede de la PSA en Ezeiza, donde también recopiló información del teléfono personal de Brenda Uliarte, la novia de Sabag Montiel, también detenida.

El jueves 1° de setiembre, cuando se produjo el intento de ataque de Sabag Montiel contra la expresidenta, el acusado gatilló pero el disparo no salió porque no había ningún proyectil en la recámara del arma, ya que el joven no había tirado la corredera hacia atrás, movimiento que realiza en este video, un nuevo elemento que se suma a la investigación.



Si bien en su intento de disparar ante el rostro de la vicepresidenta Sabag Montiel no realizó el procedimiento necesario para que saliera la bala, el ciudadano brasileño detenido intentó cargar el arma tras haber gatillado, según relató un testigo en sede judicial. Un militante kirchnerista dijo ante investigadores de la PSA que Sabag Montiel intentó cargar una bala, pero no se lo permitieron los simpatizantes de Cristina, que lo redujeron y el arma cayó al piso.

El militante contó que escuchó un “clic” cuando el atacante de Cristina apretó el gatillo, ya que lo tenía al lado. Se trata un relato que todavía no está incorporado al expediente judicial.



La pistola Bersa calibre 32 que llevó Sabag Montiel a la esquina de Juncal y Uruguay tiene rastros de su ADN, según determinó la Justicia en los peritajes. Además, en las pesquisas que se llevaron adelante sobre los celulares de los detenidos se hallaron imágenes de ambos con el arma, que Sabag le habría robado a un amigo.