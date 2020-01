Grabación complica a Donald Trump

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Donald Trump abordó en una reunión con donantes de abril de 2018 el despido de la entonces embajadora estadounidense en Ucrania, Marie Yovanovitch, uno de los asuntos que se juzgan en el impeachment al presidente.

Lo hizo de forma cruda en conversación con dos empresarios ucranios a los que ahora dice desconocer, Lev Parnas e Igor Fruman, que colaboraron en la campaña de presiones al Gobierno de Kiev. Los detalles se conocen a través de la explosiva difusión este fin de semana de una grabación de video tomada con el teléfono móvil de Fruman.

El documento, de 80 minutos, resulta chocante no solo por lo concerniente al escándalo ucranio, sino por el modo en que el mandatario comparte información de todo tipo -desde la crisis de Ucrania y Rusia, a la construcción del muro con México- con donantes en una cita privada en su hotel de Washington.



“Despídela, échala mañana. No me importa. Échala mañana. Sácala. ¿De acuerdo? Hazlo”, recalca el republicano a alguien, después de que quien parece ser Parnas le comente que “el gran problema” es la embajadora, que va “diciendo a todo el mundo: ‘ya verán, le van a someter a un impeachment”.



Yovanovitch es una de los testigos que prestó declaración en la Cámara de Representantes en la fase de investigación previa del juicio a Trump y testificó que había sido despedida tras una campaña de desprestigio en represalia por no colaborar con las supuestas presiones a Kiev para obtener trapos sucios sobre los rivales políticos del presidente.



Trump está acusado de abuso de poder por presionar a Ucrania para lograr que anunciase investigaciones que perjudicarían a los demócratas, en concreto, una sobre Joe Biden, el precandidato presidencial demócrata que lidera los sondeos, y el hijo de este, Hunter, que estuvo a sueldo en una empresa gasista ucraniana -Burisma- mientras su padre era vicepresidente de Obama.