FMI desembolsará unos US$ 6.000 millones para Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que su personal técnico llegó a un acuerdo con el gobierno argentino sobre la tercera revisión del paquete de ayuda, que allana el desembolso de unos US$ 6.000 millones.

El FMI aprobó el 25 de marzo un programa de ayuda para Argentina por un total de 44.000 millones de dólares a 30 meses. “La prudente gestión macroeconómica y los esfuerzos para movilizar financiamiento externo están respaldando la estabilidad”, señaló el FMI en un comunicado.



El acuerdo entre el personal técnico y las autoridades argentinas “está sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo del FMI, que se espera se reúna este mes” y “una vez completada la revisión, Argentina tendrá acceso a alrededor de US$ 6.000 millones”, señaló.

El Fondo estima que en Argentina “se está restableciendo el orden fiscal, moderando la inflación, mejorando la balanza comercial y fortaleciendo la cobertura de reservas”.



Pero, aunque “se han logrado avances (...) las condiciones macroeconómicas son aún frágiles y una sólida implementación del programa es esencial a futuro”, declararon Luis Cubeddu, director adjunto del departamento del Hemisferio Occidental, y Ashvin Ahuja, jefe de misión para Argentina, al final de las reuniones, en el comunicado.

Reducir la inflación

Con todo, a finales de noviembre el país registraba una inflación de 76,6% acumulada desde enero, “el principal drama de la Argentina”, en palabras del ministro de Economía, Sergio Massa.



El FMI apuesta por mantener las medidas “para apoyar una reducción gradual de la inflación anual, de alrededor del 95% para fines de 2022 al 60% para fines de 2023”.



Las partes acordaron que los objetivos clave del programa, en particular los relacionados con el déficit fiscal y las reservas internacionales netas, permanecerían sin cambios durante el resto de 2022 y 2023 para anclar “la credibilidad”. El gobierno argentino se ha comprometido a aumentar sus reservas internacionales y reducir el déficit fiscal, de 3% del Producto Interno Bruto en 2021 a 2,5% este año, 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024, en virtud de los compromisos con el organismo multilateral.



Cubeddu y Ahuja alaban que “a pesar de los desafíos, consecuencia también de la guerra en Ucrania, se cumplieron todas las metas cuantitativas de desempeño hasta fines de septiembre”, gracias al control del gasto y a acciones para mejorar la focalización de los subsidios



Además los técnicos destacaron que “las reservas internacionales netas están programadas para aumentar en US$ 9.800 millones para fines de 2023”, y recordaron que las medidas cambiarias temporales “deben minimizarse ya que no son sustitutos a políticas macroeconómicas prudentes”.



Ambos coinciden que Argentina debe seguir fortaleciendo la gestión financiera, el mercado de deuda pública en pesos, y el potencial exportador de los sectores estratégicos, como el de la energía.