Familiares de desaparecidos uruguayos viajan a Miami este lunes 

Cuatro familiares directos de los uruguayos que se encuentran desaparecidos como consecuencia del derrumbe del complejo edilicio Chmplain Towers, en Surfside, Estado de Florida, viajan hoy lunes con destino a Miami para seguir alentando la esperanza de encontrarlos con vida.

El subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, hizo el anuncio y comentó: “Todo un país viajaremos con ellos pues, si algo nos caracteriza a los uruguayos es la fe, la solidaridad y la empatía”.

Monzeglio señaló que el viaje a Miami es posible por la participación de Eastern Airlines, la aerolínea estadounidense que comenzó a volar a Montevideo desde el jueves último. Agregó que “nos ofreció realizar los tralados de manera gratuita a través de su agente general, Dr. Carlos Pera”.



“Todos los uruguayos, de alguna manera estaremos junto a ellos, alentando la esperanza de que muy pronto podamos abrazar a estos compatriotas y celebrar un nuevo milagro”, señaló Monzeglio.



En el derrumbe del Champlain Towers hay tres uruguayos desaparecidos: Graciela Ponce de Leon, de 82 años, y el matrimonio de Gabriela Camou y Miguel Kaufmann, según informó CNN en español.

Además de Graciela Ponce de León están desaparecidos su esposo Gino Catarossi, con el que compartían un apartamento en el piso cinco del Champlain Towers, dos de sus hijas y una nieta, todos argentinos.



El cónsul uruguayo en Miami, Eduardo Bouzout, dijo a El País ayer domingo que continúa sin novedades la búsqueda de los tres uruguayos desaparecidos.



María Inés Camou, hermana de una de las desaparecidas en el derrumbe, conversó el sábado con la televisora CNN en español y manifestó que vive este momento con angustia e intentando acompañar a sus sobrinos.

“Como yo debemos haber muchísimas personas, son 150 y pico de personas que están (desaparecidas) y me imagino que todos estamos pasando la misma angustia”, señaló.



“Dios quiera que sea un milagro también. Esto me hizo acordar a las Torres (Gemelas), donde apareció gente a la semana; los rescatistas siguieron encontrando personas vivas”, recordó Camou, que tiene la esperanza de que sus familiares hayan tenido la suerte de quedar en un espacio hueco entre los escombros y así ser rescatados.



El desastre de la Champlain Towers causó la desaparición de al menos 34 latinoamericanos, de acuerdo con las cifras oficiales, pero se estima que el número puede resultar mayor debido a que, por ejemplo, no incluye a descendientes de latinos.