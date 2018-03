Facebook bajo investigación en EE.UU. y Europa por filtración

Facebook aseguró ayer estar "escandalizada" por las acusaciones de que había facilitado información privada de millones de sus usuarios a una empresa vinculada con la campaña electoral de Donald Trump.

"La empresa entera está escandalizada porque fuimos engañados. Estamos comprometidos con fortalecer vigorosamente nuestras políticas para proteger la información de la gente y daremos los pasos necesarios para lograrlo", señaló la compañía fundada por Mark Zuckerberg a través de un comunicado.

Ayer martes la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) abrió una investigación a Facebook que podría costarle a la red social una multa millonaria.

El escándalo estalló el fin de semana cuando se conoció que la consultora británica Cambridge Analytica obtuvo en 2014 la información de los usuarios de Facebook y la usó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas, publicaron los diarios The London Observer y The New York Times.

Cambridge Analytica, de la que es inversor el exestratega de Trump, Steve Bannon, ya ha reconocido que accedió a los datos de cerca de 50 millones de usuarios de la red con el propósito de desarrollar un programa destinado a predecir las decisiones de los votantes para así influir en ellas.

El escándalo llegó ya a los tribunales de Justicia. Los fiscales generales de Nueva York y Massachusetts exigieron ayer martes a Facebook que provea información sobre la transferencia de datos de sus usuarios a Cambridge Analytica. "Los consumidores tienen derecho a saber cómo es usada su información y compañías como Facebook tienen una responsabilidad fundamental de proteger la información personal de sus usuarios", indicó en un comunicado el fiscal de Nueva York, Eric Schneiderman. Este es el primer paso de una investigación que el fiscal emprenderá conjuntamente con la fiscal de Massachusetts, Maura Healey.

Escándalo global.

La ambición de Mark Zuckerberg de hacer de Facebook una red social que conecte al mundo dio lugar al nacimiento de un gigante informático que hoy se encuentra amenazado por el escándalo sobre el uso ilícito de información personal de millones de usuarios.

Las últimas revelaciones acerca de que la empresa británica Cambridge Analytica (CA) se valió de datos de los usuarios de Facebook para manipular campañas electorales, se suman a las acusaciones de difusión de informaciones falsas que ensombrecen la imagen del grupo.

Zuckerberg, de 33 años, creó Facebook desde su dormitorio en la Universidad de Harvard en 2004, cuando tenía tan solo 20 años. Menos de tres lustros más tarde, la red social dispone de datos de unos 2.000 millones de usuarios en el mundo, algo que los publicistas pueden aprovechar para focalizar mejor sus mensajes, principal fuente financiera de la empresa.

Muchas veces elogiada, ya sea por su capacidad para conectar personas o por contribuir a la democratización de la sociedad, Facebook se enfrenta ahora a un duro aterrizaje en la realidad.

"En 2011 sentía que las tecnologías numéricas eran democráticas por naturaleza y alimentarían revoluciones democráticas en el mundo", indica Dannagal Young, profesora de la Universidad de Delaware especializada en redes sociales.

Si bien contribuyó a movimientos como la primavera árabe, "Black Lives Matter" o "îMeToo", las revelaciones relacionadas con CA echan luz sobre una cara mucho menos presentable de la red social.

"La gente que utiliza estas plataformas no comprenden su modelo económico", estima Young. "No entienden que todo lo que hacen y comparten tiene un valor mercantil".

Ayer los parlamentos británico y europeo reclamaron a Zuckerberg que explique cómo fue posible que datos de sus usuarios fueran explotados en la campaña electoral estadounidense.

Las autoridades de la Unión Europea abordaron el caso Cambridge Analytica. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, invitó al fundador de Facebook a dar explicaciones sobre esta cuestión ante los eurodiputados.

"Invitamos a Mark Zuckerberg al Parlamento Europeo. Facebook necesita aclarar ante los representantes de 500 millones de europeos el hecho de que los datos personales no fueron usados para manipular la democracia", dijo Tajani en su cuenta en Twitter.

Además, el organismo británico que regula la protección de datos pidió una orden de registro de esta misteriosa empresa británica que trabajó para la campaña de Trump.

"Ha llegado el momento de escuchar a un alto ejecutivo de Facebook con la suficiente autoridad para explicar este fracaso estrepitoso", dijo Damien Collins, el diputado que preside el comité, en la carta dirigida a Zuckerberg.

"El comité ha preguntado insistentemente a Facebook cómo las empresas adquieren y retienen información de los usuarios, y en particular si se tomaron sus datos sin su consentimiento", explicó Collins.

Prostitutas y sobornos.

Facebook suspendió a Cambridge Analytica la semana pasada tras conocerse que no había destruido los datos de millones de usuarios como se había acordado. El interés en las actividades de CA se redobló tras la emisión el lunes de un reportaje de Channel 4 en el que los directivos, entre ellos el presidente ejecutivo Alexander Nix, ofrecían a un periodista que se hizo pasar por cliente potencial desacreditar a sus rivales políticos tendiéndoles trampas con prostitutas o sobornos.

Los directivos explicaban además algunas técnicas para manipular a la opinión pública, como lanzar calumnias contra candidatos: "cosas que no tienen necesariamente que ser verdad, mientras se las crean", dijo Nix al periodista encubierto de Channel 4. "Explorar en la vida" de los candidatos para hallar trapos sucios "puede ser interesante", dijo Nix al periodista, pero tan efectivo es tenderles trampas y "ofrecerles un trato demasiado bueno para ser verdad, y asegurarse de que se graba en video", añadió.

Nix, ahora suspendido como CEO de Cambridge Analytica, dijo en un video grabado en secreto emitido ayer martes que la campaña jugó un rol decisivo en la victoria electoral de Trump.

Cambridge Analytica suspendió a Nix poco antes de la presentación de la segunda parte de un reportaje de la cadena británica Channel 4 sobre los métodos de la firma.

TENDENCIAS EN INTERNET Repunte de Amazon en Wall Street

Amazon.com se convirtió ayer martes en la segunda empresa estadounidense más valiosa en los mercados, superando por primera vez a la matriz de Google, Alphabet Inc. Las acciones de Amazon ganaron un 2,69% a 1.586,51 dólares, para una capitalización bursátil de 768.000 millones de dólares.

Los títulos de Alphabet cayeron un 0,39%, recortando su valor bursátil a 762.000 millones de dólares, porque a Wall Street le preocupaban las consecuencias regulatorias tras las revelaciones del uso de datos de 50 millones de usuarios de Facebook Inc.;

Alphabet y Facebook dominan la publicidad en línea y ya se habían enfrentado antes a críticas por la forma en que emplean los datos de sus usuarios.

Las acciones de Amazon han subido un 81% en el último año impulsadas por un crecimiento vertiginoso de los ingresos a medida que aumentan las compras en línea y las empresas cambian sus operaciones informáticas a la nube, donde Amazon Web Services es líder del mercado.

Facebook se recupera en la Bolsa

Facebook aminoró ayer sus pérdidas en la Bolsa de Nueva York y cerró con un descenso del 2,56% en el valor de sus acciones, después de que se hundiera en la víspera por la filtración de datos de sus usuarios. La red social nacida en California llegó a perder un 7,09% en la sesión del lunes, aunque finalizó con una caída del 6,76%, su peor registro diario desde marzo de 2014. Pero la calma pareció retornar después de que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) anunciara que abrió una investigación que podría costarle a la red social una multa millonaria y de que se informara que el jefe de seguridad de la información de la firma, Alex Stamos, dejará su cargo. Queda camino para que Facebook se reponga del castigo de los inversores, mientras algunos analistas ya se preguntan sobre la continuidad en su puesto del consejero delegado y fundador de esta red, Mark Zuckerberg, quien fue citado por el Parlamento británico. EFE