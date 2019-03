Quién es Fabiana Rosales, la joven periodista que enamoró a Juan Guaidó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fabiana Rosales es la esposa de Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional (Parlamento de mayoría opositora) y el autojuramentado "presidente encargado de Venezuela" que busca la salida del poder del mandatario Nicolás Maduro. Rosales es periodista, influencer y desde ya, una celebridad en toda la región.



Con más de 450.000 seguidores en Instagram, Rosales revoluciona las redes sociales con sus mensajes a favor de la lucha por los derechos del pueblo venezolano. También desde Twitter suele pedir apoyo a la causa de su esposo y de los venezolanos contrarios al régimen de Maduro.

Biografía

Fabiana Rosales nació en el estado de Mérida (Venezuela) y actualmente tiene 26 años. Fue criada en un pequeño pueblo del que era monaguilla de la iglesia local, y como la comunicación siempre fue lo suyo se licenció en Periodismo y Comunicación Social en 2013 por la Universidad Rafael Belloso Chabín.



Seis meses antes de recibirse el padre de Rosales murió por la falta de medicamentos en el centro hospitalario donde fue atendido. Durante una entrevista con El Nacional narró lo difícil que fue iniciar sus proyectos tras la muerte de una de las personas más importantes de su vida.

“Mi papá murió porque no había como atenderlo: no había insumos y tampoco ambulancia para trasladarlo a la ciudad. Mi familia sufrió ese momento y esos días fueron duros porque no pude ni despedirme, la vida me lo quitó. Sin embargo, ese dolor traté de transformarlo para seguir adelante”, dijo.



Luego de desempeñarse en varios canales de televisión, decidió enfocarse en la política y comenzó a trabajar en la Asamblea Nacional. Participó en diversas acciones relacionadas con los derechos humanos especialmente junto a los integrantes del partido Voluntad Popular. Fue durante esa etapa cuando conoció a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

Rosales explicó que aunque en sus planes estaba ejercer cargos públicos, decidió -por amor- apoyar las aspiraciones de su esposo.

“Poco a poco me fui enamorando de la política. Llegó un momento en el que pude salir a la palestra, pero yo quería acompañar a Juan y estar a su lado. Me siento satisfecha cada vez que tenemos un triunfo político, sabemos que es una victoria de nuestra familia, como también lo fueron las derrotas”, dijo.



Sobre su profesión, Rosales ha comentado públicamente: "Ser periodista en tiempos de dictadura, donde decir la verdad o pensar diferente es un delito, no es nada sencillo, pero ser periodista y saber que estamos del lado correcto de la historia para lograr una mejor Venezuela, es tan gratificante que espanta todos los miedos".

Por otra parte Rosales nutre sus redes con fotos familiares junto a su esposo y su hija, Miranda Eugenia, que el próximo 17 de mayo cumplirá 2 años. También publica fotos donde ejerce su profesión y en las que reivindica el derecho de todos los venezolanos a la libertad.



Además también es buena amiga de Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, y es amante de los animales y la vida sana.