Extinguieron el fuego en Notre Dame y descartan que haya sido intencional

El incendio que destruyó gran parte de la catedral Notre Dame de París está totalmente "apagado", anunció este martes, el portavoz de los bomberos. Las imágenes por dentro ya desde ayer mostraban los destrozos ocasionados en mobiliario y techo.

"Todo el fuego está apagado. Entramos en la fase del peritaje", dijo Gabriel Plus, el portavoz de la brigada de bomberos de París en declaraciones a la prensa delante de la catedral. El "violento" fuego se "propagó muy rápidamente por el conjunto del techo" en unos "1.000 metros cuadrados", agregó. Así fue que se desplomó la aguja de la catedral.



"La tarea de los bomberos de París hasta esta mañana era la de preservar los dos campanarios, Norte y Sur, para asegurarse de que las torres no fuesen afectadas. Es el caso", subrayó Gabriel Plus. El portavoz de los bomberos igualmente celebró la "preservación de los dos campanarios, de las dos torres y de las obras".



Hasta el momento se trata de vigilar las estructuras de Notre Dame, su movimiento y de "apagar los focos residuales", explicó el portavoz sobre el símbolo de la capital francesa, Patrimonio Mundial de la Unesco y uno de los monumentos más visitados del mundo.



Además indicó que "una parte de la bóveda [se había] derrumbado en la nave central" y que 100 bomberos "están aún movilizados y lo estarán todo el día".

El edificio gótico estaba siendo renovado para reparar el efecto del tiempo y de la contaminación con un presupuesto de 11 millones de euros, financiado por el estado francés.

Destrucción involuntaria

Las autoridades francesas priorizan la hipótesis de un origen accidental del incendio que devastó durante horas la catedral Notre Dame y los investigadores han comenzado ya a interrogar a los testigos.



"Nada por ahora va en la línea de un acto voluntario", destacó en declaraciones a la prensa el fiscal de París, Rémi Heitz, que es el responsable de la investigación.



Heitz explicó que los expertos tendrán que hacer constataciones en el lugar de los hechos, pero que no las podrán efectuar hasta que no entren en el edificio, algo que por el momento "no es posible porque no es estable".



Según su relato, hubo una primera alerta a las 18.20 (16.20 GMT) pero la constatación del fuego llegó 23 minutos más tarde en el envigado. Entre tanto, se había procedido a la evacuación de la basílica.



La Fiscalía abrió el mismo lunes por la noche una investigación por "destrucción involuntaria por incendio".

Este martes por la mañana, el ministro de Cultura francés, Franck Riester, ya había avanzado que la hipótesis más probable era la de un incendio accidental que pareció iniciarse en torno a la aguja de la catedral donde se estaban realizando obras de restauración, para lo cual se había montado un andamiaje de 100 metros de altura.



Cinco empresas trabajaban en esa restauración y los interrogatorios de la quincena de empleados que estaban presentes han comenzado. En paralelo varios millonarios han anunciado la donación de fondos para reconstruirla lo más rápido posible.

El magnate francés François-Henry Pinault fue el primero en anunciar que donará 100 millones de euros para la renovación de Notre Dame. Sin embargo luego se sumaron otros millonarios.

Restaurar el edificio requerirá “años de obras”, estimó el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, Eric de Moulins-Beaufort. “Para responder a múltiples demandas”, la Fundación del Patrimonio lanzará hoy martes una “colecta nacional” para la reconstrucción.