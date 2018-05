Exsicario de Pablo Escobar amenazó a votantes de candidato presidencial

Casi cuatro años después de salir de la cárcel, John Jairo Velásquez alias "Popeye", conocido por ser uno de los sicarios de Pablo Escobar, sigue dando de qué hablar.



A través de sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Twitter, "Popeye" realizó diversas amenazas contra los votantes del candidato presidencial colombiano Gustavo Petro, llamados "petristas", así como mensajes de odio directos hacia él.

"Malditos petristas que denuncian mi tw. Los odio. Si no me puedo expresar... mi fusil hablará por mi. Cuando empiece el dolor y el llanto. No lloren que no habrá compasión. Amo a Colombia, soy un guerrero Santo", dijo y agregó: "Dios, cuánto los odio".



En otro de sus mensajes afirmó: “a mí me matan de bala, no de miedo malditos”. El candidato Petro por su parte pidió a la Fiscalía la investigación correspondiente sobre las presuntas amenazas.

La verdad creo que este apoyo de Duque no está en sus cabales. El odio le atrapó el corazón. Quizás el antídoto es la Política del amor pic.twitter.com/PLDLA94Ykv — Gustavo Petro (@petrogustavo) 22 de mayo de 2018

"Toda la vida me he movido en el bajo Mundo. Conozco los peores seres humanos que uds no se imaginan. He visto las cosas más dantescas que uds nunca se imaginarían. Pero el Peor ser humano que conozco es Gustavo Petro. Ufffffff", aseguró.

Toda la vida me he movido en el bajo Mundo. Conozco los peores seres humanos que uds no se imaginan. He visto las cosas más dantescas que uds nunca se imaginarían. Pero el Peor ser humano que conozco es Gustavo Petro. Ufffffff — Jhon Jairo Velasquez (@Popeye_leyenda) 24 de mayo de 2018

Además, el senador colombiano Iván Cepeda interpuso este martes una denuncia contra "Popeye" por los delitos de apología del genocidio, calumnia, amenazas, instigación a delinquir y hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología, política u origen nacional.



Los tuits también despertaron el rechazo de otros candidatos como Humberto de la Calle quien a través de su cuenta de Twitter rechazó "las amenazas del sicario Popeye que he venido denunciando tiempo atrás. No podemos seguir perpetuando discursos de odio que solo ahondan en la polarización".



Esta no ha sido la primera vez que el exsicario aparece en la opinión pública, ya que desde agosto del 2014 que quedó en libertad ha desatado varias polémicas.

En abril de este año se conoció un vídeo en el que "Popeye" promociona a Carboneras, en el sur de España, como destino turístico.



Pascual Díaz, concejal de turismo de Carboneras, pidió disculpas en entrevista con la 'W Radio' por haber publicado en sus redes sociales el video en el que 'Popeye' invita al turismo en este municipio. Afirmó que desconocía quién era y su relación con Pablo Escobar.



Otra polémica desatada por el exsicario fue cuando anunció su candidatura al Senado de la República. Velásquez pretendía aspirar a las elecciones del Congreso de este año aunque eso no fue posible. En Colombia no pueden ser congresistas las personas que hayan sido condenadas a cárcel a menos de que se trate de delitos políticos o culposos, lo cual no aplicaba para él.

Posteriormente, Velásquez fue encontrado en la fiesta de los 50 años de Juan Carlos Mesa alias ‘Tom’, quien fue capturado por narcotráfico.