El expresidente brasileño Lula fue liberado de prisión y retorna a la política

Luiz Inácio Lula da Silva ha abandonado ayer viernes la prisión en la que ha pasado más de un año después de que un juez ordenase horas antes su liberación.

El expresidente de Brasil, que llevaba 19 meses encarcelado por corrupción y al que la Justicia impidió concurrir a las últimas elecciones, ha vuelto a pisar la calle. La decisión del magistrado llega un día después de que el Tribunal Supremo decidió por la mínima, seis a cinco, revocar un criterio establecido hace tres años -y crucial en las investigaciones de Lava Jato-, de modo que ahora los condenados solo entrarán en prisión cuando la sentencia sea firme, no tras la condena en segunda instancia, como era la situación de Lula.

La defensa del expresidente realizó ayer una petición de puesta en libertad inminente. El juez federal Danilo Pereira aceptó el recurso de los abogados del expresidente y autorizó que Lula dejara la prisión. Tras abandonar el centro de detención, el expresidente ha ofrecido un discurso sobre un escenario montado momentos antes frente al edificio por el que ha salido en libertad. Se espera que después vaya a su casa en la ciudad de São Bernardo, en São Paulo, para estar con su familia.

Una vendedora ambulante este viernes en las inmediaciones de la prisión de Curitiba donde estaba preso el expresidente brasileño. Foto: AFP

“Queridos compañeros y queridas compañeras, no saben lo que significa que yo esté aquí con ustedes. Toda mi vida he estado hablando con el pueblo brasileño y no pensé que hoy estaría aquí”, ha asegurado Lula tras abandonar la prisión. “Quiero que todos sepan que (el exjuez Sérgio) Moro no encarceló a un hombre. Quisieron encarcelar una idea y las ideas no se encierran, no se matan”, ha defendido ante cientos de simpatizantes. “El pueblo brasileño es el único que puede salvar a este país”, aseguró Lula, en un mensaje en vídeo que subió a su cuenta de Twitter. “Necesitamos un gobernante serio”, agregó.

En el combativo discurso que pronunció, Lula denunció las orientaciones económicas liberales del gobierno que preside Jair Bolsonaro. “Aparte de seguir luchando para mejorar la vida del pueblo brasileño, de luchar para que esos tipos no sigan entregando el país, quiero mostrar el lado mentiroso de las instituciones judiciales que trabajan para criminalizar a la izquierda”, sostuvo Lula.



Anunció su retorno a la actividad política para hacer oposición constructiva a Bolsonaro porque “el pueblo está pasando hambre, está sin empleo”. Asimismo, indicó que recorrerá Brasil para exponer su mensaje de oposición al gobierno y las medidas que deberían tomarse para que Brasil vuelva a crecer y distribuir la riqueza como lo hizo durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores.

Lula da Silva tras ser liberado en la cárcel de Curitiba, Brasil. Foto: AFP

La liberación de Lula tiene una repercusión política inmensa en un Brasil muy polarizado. El expresidente, y colateralmente el Partido de los Trabajadores, es el asunto que más divide a sus compatriotas, se le ama o se le odia. No deja a nadie indiferente. Numerosos seguidores del exmandatario, agolpados frente a la prisión, esperaban la decisión del juez que finalmente ha llegado este viernes. “¡Suelten a Lula!”, se ha coreado toda la mañana a las puertas de la cárcel. Sus simpatizantes hacían guardia desde el primer día que estuvo en prisión, el 7 de abril de 2018. Una vigilia en la que brasileños provenientes de todo el país lo saludaron religiosamente los 580 días que ha pasado entre rejas con un “Buenos días, presidente”.



Bolsonaro, no ha hecho por el momento ningún comentario sobre la liberación de Lula. La única referencia indirecta que ha realizado es alabar los logros en el combate anticorrupción de su ministro de Justicia, Sérgio Moro, el primer juez que condenó a Lula, su gran rival político.



La liberación de Lula fue celebrada por dirigentes y gobiernos de la izquierda de Latinoamérica. “Conmueve la fortaleza de @LulaOficial para afrontar la persecución. Su entereza demuestra no solo el compromiso sino la inmensidad de ese hombre”, escribió en Twitter el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández.

Responde a 7 procesos y puede ser candidato si anulan condena

Lula responde a siete procesos, por corrupción u obstrucción a la Justicia, y ha sido sentenciado por dos de ellos. En el que le valió el encarcelamiento, fue declarado culpable por recibir un apartamento triplex en el litoral paulista como soborno de una constructora a cambio de adjudicar contratos en la petrolera estatal Petrobras.

Trayectoria de Lula by ElPaisUy on Scribd

En febrero, fue sentenciado a 12 años y 11 meses en primera instancia en otro caso, como beneficiario de reformas en una hacienda en Atibaia (interior de Sao Paulo) ofrecidas por constructoras a cambio de contratos en Petrobras. El juicio en segunda instancia será el 27 de noviembre.

-¿Podrá presentarse a las elecciones presidenciales de 2022?



-En recientes declaraciones a la prensa, Lula no descartó postularse en las presidenciales de 2022.



Pero en agosto de 2018, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró que Lula no podía presentar su candidatura a las elecciones de octubre, dado que la Ley de Ficha Limpia determina que un condenado en segunda instancia no puede ser candidato hasta ocho años después de cumplida su pena.



Sus derechos políticos le serían restablecidos si su condena por el caso triplex fuera anulada. Eso solo puede ocurrir si el Supremo Tribunal Federal aprueba un recurso de la defensa que cuestiona la imparcialidad del exjuez Sergio Moro, actual ministro de Justicia, quien lo sentenció en primera instancia en julio de 2017. (Con información de AFP)