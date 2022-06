“Execrable”, dijo la ONU: Rusia bombardea un shopping repleto Kremenchuk

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Rusia provocó una de las jornadas más sangrientos entre civiles desde que invadió Ucrania el 24 de febrero. Al menos 16 personas murieron y más de 40 resultaron heridas ayer lunes en un ataque con misiles rusos que incendió un centro comercial en Kremenchuk, en el centro de Ucrania. Además, otros ocho civiles ucranianos murieron y 21 resultaron heridos en un bombardeo ruso también ayer mientras iban a buscar agua en Lysychansk, una ciudad junto a Severodonetsk.

Estados Unidos y la ONU condenaron estos bombardeos, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que se trató de actos terroristas



“Los ocupantes dispararon un misil contra un centro comercial donde se encontraban más de mil civiles. El centro comercial está en llamas”, escrito Zelenski sobre el bombardeo en Kremenchuk.



El presidente ucraniano acompañó su mensaje con un vídeo en el que se ve el centro comercial en llamas, envuelto en grandes nubes de humo, con camiones de bomberos y una docena de personas en el lugar.

En otras imágenes difundidas por los servicios de rescate se pueden ver los restos calcinados del edificio con los bomberos y el personal de limpieza trabajando.



Según la Fuerza Aérea de Ucrania, el centro comercial fue atacado con misiles antibuque Kh-22 disparados desde bombarderos de largo alcance Tu-22 desde la región rusa de Kursk.



“El tiro del misil contra Kremenchuk alcanzó un lugar muy frecuentado que no guardaba relación alguna con las hostilidades”, indicó en Facebook Vitali Maletsky, alcalde de esa ciudad, en Facebook.



En tanto, la ciudad de Lysychansk, donde ocho civiles murieron ayer por los bombardeos rusos, es el siguiente objetivo de las fuerzas de Vladimir Putin tras su ocupación total de la ciudad vecina de Severodonetsk, tras semanas de combates que asolaron ambas ciudades y que provocaron la muerte de decenas de civiles.



Se trata de la última ciudad importante que queda por conquistar por los rusos en la región de Lugansk, una de las dos provincias de la cuenca industrial del Donbás.

Bielorrusia

Rusia implica cada vez más en la campaña militar a Bielorrusia, según Zelenski. “Quiero dirigirme hoy a los ciudadanos de Bielorrusia, a la gente, civiles y militares. Están siendo arrastrados a la guerra (...). El Kremlin lo ha decidido todo por ustedes. Sus vidas no valen nada para ellos”, dijo Zelenski en un videomensaje.



“Pero no son esclavos ni carne de cañón. No tienen que morir. Y pueden evitar que alguien decida por ustedes (...). Mucho depende ahora de la gente común de Bielorrusia. Y sé que pueden negarse a participar en esta guerra. Sus vidas solo les pertenecen a ustedes, no a alguien en el Kremlin”, añadió.



Precisamente, Putin prometió el sábado a su aliado bielorruso, Alexandr Lukashenko, el suministro de Iskander, que pueden portar armas nucleares.



“Estamos en guerra con Rusia en nuestra tierra. Aunque hemos visto que ha habido ataques con misiles más de una vez desde Bielorrusia”, advirtió Zelenski al recibir a la presidenta moldava, Maia Sandu.

Condenas

Los bombardeos rusos a objetivos civiles coincidieron con la cumbre del G7 en Alemania, y la previa de la reunión de la OTAN que se inaugura hoy en Madrid.



“Este terrible ataque muestra una vez más las profundidades de crueldad y barbarie adonde está dispuesto a caer el dirigente ruso”, comentó desde el G7 el primer ministro británico Boris Johnson, quien añadió que este tipo de agresión “solo refuerza la determinación” de los occidentales en ayudar a Ucrania.



El ataque de ayer al centro comercial en Ucrania fue calificado este lunes de “totalmente execrable” por el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.



“El mundo está horrorizado” por el ataque ruso contra un centro comercial en Ucrania, aseguró por su lado el Secretario de Estado, Antony Blinken.

Apoyo del G7

Desde Alemania los líderes del G7 se comprometieron ayer lunes a apoyar a Ucrania “el tiempo que sea necesario” y prometieron más sanciones contra Rusia.



El G7 seguirá “dando apoyo financiero, humanitario, militar y diplomático” a Ucrania “el tiempo que sea necesario”, según una declaración común publicada en la cumbre que se celebró en el castillo Elmau en Baviera.



Al hablar por videoconferencia en la reunión, Zelenski instó a “hacer lo máximo” posible para terminar antes de fin de año la guerra y evitar “la dureza del invierno ucraniano” que hace más difícil combatir.



Zelenski, quien participará también en la cumbre de la OTAN en Madrid hoy martes, pidió además a los líderes de las siete potencias democráticas más ricas del planeta (Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón y Canadá) “intensificar las sanciones” contra Rusia.



El G7 también quiere “coordinarse para utilizar los aranceles aduaneros sobre los productos rusos para ayudar a Ucrania”, a partir de tarifas más altas, indicaron sus líderes.

“Seguiremos aumentando la presión sobre Putin. Esta guerra debe terminar”, tuiteó el jefe de gobierno de Alemania, Olaf Scholz.



Los líderes del G7 también expresaron su “profunda preocupación” tras el anuncio de que Rusia podría transferir misiles con capacidad nuclear a Bielorrusia.



A la vanguardia del apoyo a Ucrania, Estados Unidos contempla suministrar a Ucrania un sofisticado sistema de misiles tierra-aire, indicó el lunes una fuente que calificó esa iniciativa como “prioridad” para el presidente Joe Biden.



La cumbre del G7 estará seguida de una reunión de la OTAN en Madrid, que estará centrada en la situación en Ucrania, y en el ingreso de Suecia y Finlandia.



La OTAN anunció que aumentará sus tropas en situación de alta disponibilidad a “más de 300.000 combatientes” (en comparación con los 40.000 actuales) y que enviará más armamento pesado a su flanco oriental. (AFP, EFE)

Noviembre en Indonesia

Putin irá a la cumbre del G20

El presidente ruso, Vladímir Putin, tiene previsto participar en la cumbre del G20 en Indonesia, informó ayer lunes el Kremlin, lo que podría provocar un boicot por parte de Occidente.



“Sí, hemos confirmado que nuestra participación está prevista”, declaró Yuri Ushakov, asesor del Kremlin para Asuntos Internacionales.



Ushakov precisó que Putin recibió la invitación del presidente de Indonesia, Joko Widodo, quien llega el 30 de junio a Rusia en visita oficial.



En cuanto al formato de participación, explicó que en principio la invitación es para asistir personalmente al acto que se celebrará el 15 y 16 de noviembre en Bali.



“Espero que la pandemia permita celebrar este acto de manera presencial”, señaló.



El diplomático ruso también destacó la importancia de que el líder indonesio no cediera a las presiones de “los países occidentales” contra la participación de Rusia.



“Les dimos las gracias por la invitación y les dijimos que estamos interesados en participar”, insistió.



Recientemente, Widodo aseguró que busca reabrir la puerta del diálogo entre Ucrania y Rusia. “La guerra debe parar y se debe reactivar la cadena mundial de suministro de alimentos”, urgió Widodo en un discurso desde el aeropuerto internacional de Yakarta antes de partir hacia Alemania para acudir a la cumbre del G7.



El presidente de Indonesia, país que alberga este año la presidencia rotatoria del G20, también tiene previsto visitar Kiev, donde se reunirá con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.



Widodo invitó a ambos presidente a acudir a la cumbre del G20, pese a las presiones recientes de países como Estados Unidos, Canadá y Australia para que el líder ruso sea vetado.

Convocaron al Consejo de Seguridad

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá de urgencia hoy martes, a pedido del gobierno ucraniano, para evaluar los últimos bombardeos rusos contra objetivos civiles en Ucrania. El disparo de un misil ayer lunes contra un centro comercial en Kremenchuk, en el centro de Ucrania, “será el tema principal” de esta sesión, que tendrá lugar a la hora 16.00 de Uruguay, precisó un portavoz de la misión albanesa. El Consejo de Seguridad de la ONU ya ha mantenido varios reuniones sobre la guerra en Ucrania.



Turquía denuncia “hipocresía” de OTAN y mantiene veto a nórdicos



El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo ayer lunes que demostrará la “hipocresía de sus interlocutores” con el terrorismo durante la cumbre de la OTAN que se abre hoy en Madrid y en la que, adelantó, mantendrá su veto a la entrada de Suecia y Finlandia, a los que acusa de apoyar a grupos kurdos. “Vamos a denunciar en su cara la actitud hipócrita sobre organizaciones terroristas de nuestros interlocutores”, señaló Erdogan tras presidir una reunión del Gobierno.



Erdogan afirmó que viajará hoy a España “con documentos y fotos”, sin especificar a qué se refiere, que demuestran esa supuesta hipocresía en relación al terrorismo.



“Les diremos que no se modificará nuestra postura hasta que no cambie esa imagen”, indicó Erdogan.



Una fuente oficial turca había anunciado previamente que el presidente turco se reunirá hoy martes con los líderes de Finlandia y de Suecia, para hablar sobre su veto a la candidatura de esos países a entrar en la OTAN.

La invasión rusa de Ucrania ha sido el detonante de que las democracias nórdicas hayan cambiado su postura y se hayan decidido a solicitar su ingreso en la Alianza Atlántica.



Erdogan lleva semanas acusando a Finlandia, y especialmente Suecia, de tolerar y proteger en su territorio la presencia de personas que considera terroristas. El líder turco se refiere tanto a miembros del PKK, la guerrilla kurda de Turquía, considerado terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, y las milicias sirias del YPG, aliadas de Washington en su lucha contra el grupo yihadista ISIS.