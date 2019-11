Evo Morales aterrizó en México y dijo que López Obrador le "salvó la vida"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sobre las 14:15 (hora uruguaya) de este martes aterrizo en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que trasladó a Evo Morales desde Bolivia tras una breve escala en Asunción, Paraguay.

En la pista de aterrizaje, lo esperaba el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien recibió a Morales -quien renunció a la Presidencia el domingo luego de que las Fuerzas Armadas se lo "sugirieran"- con un saludo. Morales descendió del avión con una sonrisa, saludando a un grupo de periodistas que lo esperaba, vestido de camiseta celeste y pantalón negro.

El canciller mexicano le brindó a Morales y a su comitiva -entre ellos el exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera- la "más cordial bienvenida". Dijo que este martes 12 de noviembre "es un día de alegría, porque el asilo que se ha ofrecido a Evo Morales ha sido efectivo" y le expresó públicamente el saludo personal del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y de "todo el pueblo de México".



Por su parte, Morales, destacó que está "muy agradecido" por la "defensa" hacia él por parte del pueblo boliviano, y dijo que renunció "para que no haya más enfrentamientos".



"El presidente de México me salvó la vida", subrayó, y contó que el 9 de noviembre, un día antes de renunciar, y antes de llegar al Trópico de Cochabamba, donde se mantuvo en cautiverio, un miembro del Ejército boliviano le informó y le "hizo" leer mensajes y le "contó" llamadas, que decían que lo entregara "a cambio de US$ 50.000".



"Llegamos aquí sanos gracias a México, a sus autoridades", enfatizó Morales.



En tanto, remarcó lo siguiente:"Mientras tenga la vida seguimos en política, mientras tenga la vida sigue la lucha y estamos seguros que los pueblos del mundo tienen todo el derecho de liberarse".



"Pensé que habíamos terminado con la opresión, discriminación, con la humillación, pero surgen otros grupos que no respetan la vida, menos a la patria", comentó.



"Si algo de delito tengo, que es indígena Evo (sic)", dijo y agregó: "Si algo de pecado tenemos con el vicepresidente es que hemos programado planes sociales para los más humildes, buscando la igualdad, la justicia. Solo va a haber paz cuando se garantice la seguridad social", subrayó.



"Que sepa el mundo, no por este golpe voy a cambiar ideológicamente" y destacó que esta "es una lección más para aprender, fortalecer la lucha de los pueblos y quién sabe del mundo".